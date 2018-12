Kamppari-hyökkääjä Kalle Lempisestä Bandyliigan marraskuun pelaaja

Mikkelin Kampparien Kalle Lempinen on valittu jääpallon Bandyliigan kuukauden pelaajaksi. Kampparien oma kasvatti Lempinen teki marraskuun kolmessa ottelussa tehot 6+2, joista viisi tehopistettä syntyi Helsingissä Botnian verkkoon.

Lempinen johtaa Bandyliigan pistepörssiä tehopistein 12+5 ennen Kimmo Huotelinia (3+10=13).

— Joukkueena ollaan pelattu hyviä ja huonoja pelejä tällä kaudella. Ollut vähän sellaista vuoristorataa, mutta pari viimeistä peliä on näyttänyt jo todella hyvälle. Henkilökohtaisesti kausi on mennyt tähän mennessä jopa vähän yli odotusten. Meillä on ollut mukava pelirytmi alkukauteen ja kroppa on kerennyt lepäämään hyvin pelien välillä, Lempinen sanoo Bandyliigan tiedotteessa.

Kampparit on aloittanut Bandyliigakauden 2018-2019 voittamalla viidestä ottelustaan kolme. Viime viikonloppuna "Mustat" löi Botnian lisäksi Helsingin IFK:n.

— Veiterää vastaan itse vähän möhlittiin. Siinä nähtiin se, kun ollaan nuorella joukkueella liikkeellä, niin se homma ei toimi ihan samalla tavalla, kun on vastassa vanhempia äijiä jotka ovat pelanneet vuosia tällä tasolla. Helpompi tietysti pelata altavastaajana ja koko ajan meidän peli paranee, Lampinen ruotii tiedotteessa.

Bandyliiga jää maaottelutauolle ensi perjantaina pelattavan HIFK—Narukerä-ottelun jälkeen. Kampparit palaa tositoimiin 14.12. Jyväskylän Viitaniemessä JPS:n vieraana.