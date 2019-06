MiPK:n pistepussi kaipaa täydennystä tai tavoite karkaa

Mikkelin Pallo-Kissojen ottelut jalkapallon Kakkosen kärkijoukkueita vastaan jatkuvat, kun Jippo saapuu torstaina vastustajaksi Urheilupuistoon. Viikko tästä vastassa on vielä Mikkelin Palloilijat.

Juhannuksen alla FC Viikingeille kärsityn tappion jälkeen MiPK:n olisi syytä palata taas voittojen tielle. Eroa sarjaa johtavaan, yhden ottelun enemmän pelanneeseen Mikkelin Palloilijoihin on jo 10 pistettä. MiPK:n tavoite sijoittua neljän parhaan joukkoon ei vielä ole uhattuna, mutta moneen tappioon ei mikkeliläisillä enää ole varaa.

Peliin pitää saada lisää vaarallisuutta ja jotain yllätyksellisyyttä. — Tommi Ekmark

Tommi Ekmark ei ole huolissaan

Viisi viimeistä ottelua ovat tuottaneet MiPK:lle vain viisi pistettä 15 mahdollisesta. Pelit ovat kuitenkin olleet niin sanottuja maalin pelejä eikä hyökkääjän tontilla urakoinut Tommi Ekmark ole huolissaan tilanteesta.

— En ole missään tapauksessa huolestunut, vaikka häviäisimme kaksi seuraavaa ottelua. Viikingit-peli oli meiltä kauden heikoin. Muista otteluista on jäänyt fiilis, että olisimme voineet voittaa ne kaikki, perustelee kolme maalia viimeistellyt Ekmark.

— Kaikki on ollut pienestä kiinni. Selvää kuitenkin on, että voittoja pitää ruveta taas saamaan.

Samaa mieltä on päävalmentaja Janne Moilanen.

— Tavoitteen suhteen mennään siinä hilkuilla. Ei tarvita kuin, että kaveri voittaa pari peliä ja me häviämme pari, niin äkkiä siinä tulee eroa.

Viikingit-peli oli pohjanoteeraus

MiPK-leirissä häviö Viikingeille on käyty läpi ja siitä ei voi kuin parantaa.

— Olimme koko ajan vastustajaa jäljessä ja peli näytti hengettömälle. Tiedämme mitä lähdemme parantamaan. Peliin pitää saada lisää vaarallisuutta ja jotain yllätyksellisyyttä.

— Maalipaikoille olemme kyllä päässeet Viikingit-ottelua lukuunottamatta, mutta paikoista emme ole tehneet tarpeeksi maaleja, sanoo Ekmark.

— Omiinkin on mennyt vähän liikaa palloja viime peleissä.

Jippoa on vaikea voittaa

Kurinalaisesti puolustavaa Jippoa vastaan maalinteko ei tule olemaan helppoa. Kauden neljällä 0–0 -tasapelillä aloittaneiden joensuulaisten maaliin pallo on päätynyt vain kolme kertaa. Sarjan vanhetessa Jippo on päässyt voitonkin makuun kolme kertaa ja on edelleen tappioitta lohko A:ssa. Näin Jipon päävalmentajan Jussi Leppälahden ennen kauden alkua lausuma toteamus, että Jippoa on alkavalla kaudella vaikea voittaa on käynyt toteen.

— Jippo todellakin puolustaa hyvin, näkee myös Ekmark.

Päästettyjen maalien vastapainoksi Jippo ei itse ole herkutellut maaleilla. Osumia on syntynyt vain kahdeksan, mutta niillä se on kerännyt kuitenkin 15 pistettä, kolme enemmän kuin Pallo-Kissoilla. MiPK:n maaliero on 14–9.

Viime kaudella Jippo voitti kotonaan 3–0 ja Mikkelissä pisteet jaettiin 1–1 -tuloksella.

— Noissa otteluissa emme olleet lainkaan mukana pelissä. Keväällä Urpolassa pelatusta harjoitusottelusta (0–0) jäi toisaalta hyvät muistot. Siinä pelissä meillä ei ollut hätää, muistelee Moilanen.

Treenipelissä toppariparin muodostivat Miika ja Tommi Ekmark, mihin Pallo-Kissat nyt palaa. Samalla se tietää sitä, että Keito Tonami siirtyy mielipaikalleen vasemmaksi pakiksi ja hyökkäyspäähän tulee myös muutoksia.

— Toivotaan, että muutokset toimivat ja saamme hyvän ja ehjän pelin. Siitä olisi sitten hyvä lähteä MP-otteluunkin.

Voutilanen huilaa pitkään

Jippo-pelistä varmuudella ovat kotijoukkueesta poissa pitkäaikaistoipilas Calvin Damm sekä Antti Voutilainen. Voutilaisen takareisivamma uusiutui lainaottelussa Ri-Passa reilu viikko sitten ja arvio on, että Voutilainen palaisi riveihin vasta kesätauon jälkeen heinäkuun lopulla.

— Antin loukkaantuminen on harmi. Hän oli päässyt hyvään vireeseen. Antin poissaolon aikana olemme tehneet heikommin maaleja. Yhteen mieheen homman ei kuitenkaan pidä kaatua, sanoo Moilanen.

MiPK:n riveissä ei nähdä Akeg Dengiakaan. Työt pitävät vain yhdessä ottelussa 19 minuuttia pelanneen Dengin Lappeenrannassa.

— Akegin tilanne meni vaikeaksi. Hän ei ole päässyt tulemaan Mikkeliin, eikä treenaamaan kanssamme.

Viikingit-pelin väliin jättäneet Jonne Uronen, Ville Teräsranta ja Santeri Suutari ovat jälleen käytettävissä.

MiPK–Jippo torstaina kello 18.30 Urheilupuistossa.