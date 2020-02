Katkeaako Jukurien tappioputki Pelicansia vastaan? – Eetu Randelin debytoi maalissa

Mikkelin Jukurit jatkaa maalintekotehokkuuden etsimistä SM-liigassa tänään Lahden Pelicansia vastaan. Jukurien tavoin Pelicans on juuttunut sarjan häntäpäähän.

Lahtelaisten kokoonpanoa on myllätty viime päivinä uusiksi reilulla kädellä, sillä joukkueen riveistä on poistunut peräti kuusi pelaajaa. Juhamatti Aaltonen, Aleksi Mustonen, Topi Jaakola, Miihkali Teppo ja Alex Lintuniemi ovat jättäneet joukkueen. Lisäksi jatkosopimuksen tehnyt Antti Tyrväinen edustaa loppukauden Helsingin IFK:ta.

Jukurien riveistä ovat puolestaan lähteneet Aleksandr Jakovenko ja Vadim Pereskokov, joskin Sveitsiin vuokrattu Jakovenko palaa Jukureihin ensi kaudella. Muutokset avaavat mahdollisuuksia nuorille pelaajille, joita on kokoonpanossa molemmilla joukkueilla. Jukurien maalissa pelaa ensimmäisen liigaottelunsa Eetu Randelin, joka on torjunut pääosin A-nuorten SM-liigassa. Randelin on ehtinyt ottaa tuntumaa miesten peleihin yhden harjoitusottelun ja yhden Mestis-ottelun verran.

Jukurien puolustus on pitänyt vastustajat vähillä maaleilla viime otteluissa, mutta maaleja edelliseen neljään otteluun on syntynyt vain yksi. Jukurit on hävinnyt seitsemän ottelua peräkkäin. Pelicansilla on alla neljä peräkkäistä tappiota. Perjantain kierroksella lahtelaiset hävisivät Lukolle niukasti maalein 3-2.

Kokoonpanot illan otteluun

Jukurit

#27 Mika Partanen - #16 Teemu Henritius - #54 Jesper Piitulainen

#7 Samuli Piipponen - #61 Axel Rindell

#9 Miika Roine - #88 Julius Vähätalo - #67 Julius Rantaeskola

#91 Mikko Kuukka - #52 Samuel Kemppainen

#10 Martins Dzierkals - #Henri Nikkanen - #18 Heikki Huttunen

#8 Mikko Kokkonen - #6 Jaakko Haarti

#25 Joonas Kalliola - #14 Valtteri Hotakainen - #33 Janne Ritamäki

7. puolustaja: #5 Ville Hyvärinen.

#1 Eetu Randelin

(#30 Sami Rajaniemi)

Pelicans

#63 Aleks Haatanen - #25 Sakke Hämäläinen - #9 Waltteri Merelä

#12 Aleksi Ek - #28 Matias Rajaniemi

#81 Taavi Vartiainen - #19 Artturi Toivola - #72 Jesse Ylönen

#46 Janne Jalasvaara - #6 Jarkko Pynnönen

#27 Samuel Salonen - #20 Jonatan Tanus - #10 Juuso Heikkilä

#55 Aleksandr Shtshemerov - #39 Elias Ulander

#62 Leevi Tukiainen - #37 Roope Elimäki - #42 Otto Nieminen

7. puolustaja: #3 Niko Seppälä

#70 Jasper Patrikainen

(#41 Atte Tolvanen)