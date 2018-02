Kampparit Kerä-voitolla vähintään kolmanneksi — Bandyliigan runkosarja päättyy viikonloppuna Bandyliigan päätöskierroksilla haetaan asetelmia puolivälieriin. Kakkostilalla välttäisi Veiterän välierissä. Vesa Vuorela Kampparien valmentajan Antero Leväsen keskittyminen on viikonlopun peleissä.

Jääpallon Bandyliigan viimeisillä kierroksilla riittää jännitettävää. Ennen viikonlopun pelejä varmaa on vain Veiterän runkosarjan voitto ja WP 35:n jääminen pudotuspelien ulkopuolelle.

Kamppareille jaossa ovat vielä sijat kahdesta neljään. Kotietu pudotuspeleissä on siten varmaa.

Kenet Kampparit kohtaa sijoille 5–8 jäävistä joukkueista keskiviikkona alkavissa puolivälierissä Hänskissä, se ratkeaa pian sunnuntain pelien jälkeen järjestettävässä puhelinkokouksessa.

Tarjolla vastustajiksi olivat ennen perjantai-illan pelejä Veiterä–JPS ja Akilles–HIFK vielä HIFK, LRK Tornio, Narukerä, OLS ja Botnia.

Mikkeliläiset kohtaavat lauantaina Porin Narukerän ja sunnuntaina Porvoon Akilleksen. Molemmat ottelut pelataan Hänskissä.

Vieraissa Kampparit hävisi Akillekselle 2–5 ja pelasi tasan 6–6 Narukerän kanssa.

Kamppareissa fokus on lauantain Narukerä-pelissä. Sitä, kenet Kampparit haluaisi vastustajaksi puolivälieriin, ei ole mietitty. Se sotkisi vain keskittymistä viikonlopun otteluihin.

— Voittamalla Kerän varmistamme kolmospaikan. Lähdetään nyt ensin siitä, painottaa Kampparien päävalmentaja Antero Levänen.

— Narukerä ei ole mikään heittopussi. Molemmat joukkueet ovat vielä muuttuneet siitä, kun kohtasimme ensimmäisen kerran.

JPS kiinni kakkossijassa

Kakkossijaan, jolla Kampparit välttyisi joutumasta samaan lohkoon Veiterän kanssa, se tarvitsee muiden apua. Kakkossijalla on nyt JPS, jolla on etumatkaa Kamppareihin kaksi pistettä. Tasapisteissä ratkaisevaa on keskinäisten ottelujen maaliero, joka on jyväskyläläisten eduksi 13–11.

— En panisi nyt paljon painoarvoa sijoituspuntaroinnille. Pääasia on, että saamme onnistumisia ensi viikkoa ajatellen. Ja että nämä onnistumiset korreloituisivat

voittoina.

— Loppupeleissä saadaan juuri se sija, mikä ansaitaan.

Akillesta Levänen pitää hiukan Narukerää kovempana vastuksena.

— Heillä on ollut haasteita kokoonpanonsa kanssa. He pystyvät vielä parantamaan, arvelee Levänen.

Akilleksen riveissä saatetaan nähdä koko kauden sivussa polvileikkauksen takia ollut Sami Laakkonen.

— Sieltä tuli sellainen leveä savolaishymy, kun kysyi asiaa häneltä. Sunnuntainahan se sitten nähdään, pelaako Sami vai ei, kertoo Laakkosen torstaina tavannut Levänen.

Edellisestä pelistä yli kaksi viikkoa

Kampparien edellisestä ottelusta Bandyliigassa tulee lauantaina kuluneeksi 15 päivää. Mikkeliläisten viikonlopun vastustajat ovat pelanneet jo kuluvalla viikolla.

— Se voi olla heille etu, on ottelutuntumaa. Mutta se voi olla myös rasitus, sanoo Levänen.

Kampparit on käyttänyt tauon treenaamiseen.

— Vähän on ollut repaleista. Porukkaa on ollut poissa edustustehtävien takia ja osa on parannellut pieniä vammojaan. Ilmeisesti tällä hetkellä tilanne on se, ettei riveistä ole poissa kuin Hämäläisen Ville.

Ottelutuntumaa Kampparit on pitänyt yllä pelaamalla keskenään joukkuein, jossa on ollut mukana miehiä seuran Suomi-sarjan joukkueesta.

Kampparit–Narukerä lauantaina kello 17 ja Kampparit–Akilles sunnuntaina kello 13. Hänskissä.