Jukureille voitto kauden heikoimmalla esityksellä — Jimi Jalonen laukoi liigauransa ensimmäisen maalin

Mikkelin Jukurit vei kauden ensimmäinen voiton voittomaalikilpailussa Rauman Lukosta vähämaalisessa ottelussa 2–1 (1–1, 0–0, 0–0, 0–0, 1–0) –lukemin keskiviikkona Kalevankankaalla. Maalivahti Sami Rajaniemi torjui kaikki raumalaisten yritykset, kun mikkeliläisistä maalinteossa onnistui Vadim Pereskokov.

Jukureilta peli oli heikko, mutta onnistui kääntämään sen kuitenkin voitoksi.

Kaksi pistettä lämmittää mieltä, sillä peli oli yksi kauden vaikeimmista. — Jimi Jalonen

Jukurien valmentaja Pekka Kangasalusta totesi joukkueensa olleen yhtä harmaa kuin marraskuinen keli ulkona.

— Monta kertaa on oltu itse siinä tilanteessa, että peli on riittänyt siihen, että ollaan parempi joukkue ja silti on hävitty peli. Siinä mielessä hauska, että välillä menee näin, että voidaan kauden heikoimmalla pelillä voittaa, totesi Kangasalusta.

Kahden pisteen voitosta huolimatta Jukurit tipahti pudotuspeliviivan alapuolelle, kun KooKoo kampesi kolmen pisteen voitolla ohi.

Jalonen tasoitti lukemat

Avauserässä peli aaltoili päästä päähän. Jo maanantaina paikkakunnalle saapunut Rauman Lukko tuli peliin virkeällä jalalla ja hallitsi sitä kautta hieman pelitilanteita. Avausmaalin teki 19-vuotias Linus Nyman maalin edustalta irtokiekosta, kun Jukurien puolustajia ei näkynyt lähistöllä.

Jukurien Jimi Jalonen onnistui avauserässä tekemään Liigauransa ensimmäisen maalin. 22-vuotias puolustaja nousi hyvin ylivoimalla keskelle, ja Mika Partanen tarjoili miehelle laidasta nappisyötön. Jalonen ehti ottaa kiekon haltuun ja sijoittaa rannelaukauksella kiekon yläkulmaan.

— Oli ihan hieno maali. Siinä oli aika paljon aikaa katsoa mihin laittaa. Ainahan sitä on haaveillut siitä, että pääsee liigamaalin tekemään, totesi Jalonen, joka on ollut Jukurien vakiokasvoja ylivoimalla

Kaksi pistettä lämmittää

Toinen erä pelattiin maalittomana Lukon kolmesta ylivoimasta huolimatta. Jukurit joutui pelaamaan pitkiä aikoja omassa päässään.

Kolmas erä jatkoi ottelun linjaa, tällä kertaa tosin Jukurit pääsi nauttimaan ylivoimapelaamisesta kaksi kertaa, mutta tuloksetta. Lähinnä mikkeliläiset pääsivät kaunistelemaan laukaustilastojaan.

— Kaksi pistettä lämmittää mieltä, sillä peli oli yksi kauden vaikeimmista, ja meiltä yksi heikoimmista peleistä, mietti Jalonen.

Jaloset ruotivat pelejä

Täksi kaudeksi Jukureihin siirtynyt Jalonen on ollut tyytyväinen omaan kauteensa mikkeliläisten riveissä.

— Varmaan eniten olen nauttinut ihan tästä jääkiekkoarjesta. Onhan tämä nättiä hommaa tulla joka aamu hallille ja nähdä iloisia jätkiä.

Pelien jälkeen Jalosella on ollut tapana ruotia omaa pelaamistaan myös isänsä Jukka Jalosen kanssa.

— Yleensä jutellaan aika paljon pelien jälkeen. On hieno juttu, että sellainen henkilö, keneltä voi aina kysyä, totesi Jalonen.

Vesa Vuorela Vadim Pereskokov laukoi voittomaalin voittomaalikisassa.

Katso ottelun maalikooste tästä.

Näin pelattiin

1. erä: 9.12 Linus Nyman (Justin Danforth-Jakub Krejcik) 0—1, 12.35 Jimi Jalonen (Mika Partanen-Turo Asplund) 1—1 yv.

Jäähyt: 10.51 Jesse Ruotsi Lukko 2 min, 10.51 Jesse Ruotsi Lukko 10 min.

2. erä: Maaliton.

Jäähyt: 25.49 Samuli Piipponen Jukurit 2 min, 29.53 Ville Hyvärinen Jukurit 2 min, 34.14 Aleksi Salonen Jukurit 2 min.

3. erä: Maaliton.

Jäähyt: 48.27 Tapio Laakso Lukko 2 min, 51.32 Ville Heinola Lukko 2 min.

Jatkoaika: Maaliton.

Vl-kilpailu: Vadim Pereskokov 2—1.

Jäähyt yhteensä: Jukurit 3x2 min=6 min, Lukko 3x2 min Jesse Ruotsi 10 min=16 min.

Maalivahtien torjunnat: Sami Rajaniemi Jukurit 6+11+10+3=30 Lassi Lehtinen Lukko 6+7+8+2=23

Erotuomarit: Jarno Heikkinen, Petri Lindqvist (Henri Neva, Hannu Sormunen).

Yleisöä: 2 595.