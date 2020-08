Jukurit valitsi kapteenikseen hyökkääjä Jesper Piitulaisen – "Erityisesti nuorille pelaajille pyrin olemaan paljon tukena ja linkkinä valmennukseen"

Jääkiekkojoukkue Mikkelin Jukurit valitsi kauden 2020–2021 kapteenikseen hyökkääjä Jesper Piitulaisen, 29, Jukurit kertoo tiedotteessaan. Varakapteeneina ovat puolustaja Ville Hyvärisen, puolustaja Mikko Kokkosen ja hyökkääjä Anssi Löfmanin.

Torstaina 29-vuotissyntymäpäiviään viettävä kapteeni Piitulainen ottaa tehtävän vastaan kunniana. Savonlinnalaislähtöinen Piitulainen on edustanut Jukureita Liigassa kaikilla viidellä kaudella, ja ollut niillä kaikilla myös joukkueen varakapteeni.

– Käytännössä rooli menneisiin vuosiin ei hirveästi muutu. Tykkään näyttää esimerkkiä jäällä, ja olla järjen ääni kopissa silloin, kun sitä vaaditaan. Erityisesti nuorille pelaajille pyrin olemaan paljon tukena ja linkkinä valmennukseen. Minulle voi olla joskus helpompi puhua kuin Makolle (päävalmentaja Marko Kauppinen) suoraan, Piitulainen sanoo.

Vesa Vuorela Jesper Piitulainen on edustanut Jukureita Liigassa kaikilla viidellä kaudella. Arkistokuva.

Kapteeniston valitsi Jukurien valmennus

Tällä kaudella johtonelikon valitsi joukkueen valmennus. Päävalmentaja Kauppisen mukaan kaikki neljä valittua pelaajaa ovat toiminnaltaan, työmoraaliltaan ja arvoiltaan esimerkillisiä.

– Olennaista oli se, miten he toimivat arjessa, arvostavat joukkuetta ja ovat valmiita antamaan sen eteen kaikkensa.

– Piitulainen on pelaaja, jota arvostetaan joukkueessa ja joka itse aidosti ottaa vastuuta joukkueesta. Kokkosessa taas on paljon mikkeliläisyyttä ja nuoresta iästään huolimatta kokemusta. Hänelle tämä on myös mahdollisuus oppia ja kasvaa siihen rooliin, joka hänelle voi olla tarjolla tulevaisuudessa. Löfman taas on uusi joukkueessa, mutta hän on kokenut ammattimies niin pelaajan kuin tässä roolissa. Hyvärinen taas on joukkueen koppisielu. Jos jonkun on lähdettävä eturintamaan, se on hän.

Vesa Vuorela Jukurit-kasvatti Mikko Kokkonen tuo mikkeliläisyyttä kapteenistoon. Arkistokuva.

Jukurit-kasvatti Kokkonen, 19, ensimmäistä kertaa kapteenistoon

Hyvärinen aloittaa nyt kolmannen kauden varakapteenina. Löfmanillekin varakapteenius on tuttu tehtävä lappeenrantalaisesta SaiPasta.

Kauppisen mainitsemaa mikkeliläisyyttä ja nuorta näkökulmaa tuo ensimmäistä kertaa kapteenistoon nouseva Kokkonen. 19-vuotias Kokkonen teki Liiga-debyyttinsä Jukureissa ja on seuran oma kasvatti.

– Tietenkin on suuri kunnia olla kapteenistossa. Rooli varmaan jollain tavalla kasvaa aiemmasta, mutta ihan sama Mikko olen kuin ennenkin ja samaa Mikkoa aion näyttää nyt kuin viime kaudella. Joukkueena pääasia on pitää laadusta kiinni niin jäällä kuin sen ulkopuolella.

Oikaisu 13.8. klo 15.08: Jesper Piitulainen on hyökkääjä, eikä puolustaja, kuten jutun otsikossa aikaisemmin sanottiin.