Anttolan kesäasukas Mika Laurila opettaa koulussa ja suorassa lähetyksessä: luokanopettaja ja NFL-selostaja vierailee kuuluttajana Lady Bouncersin välieräottelussa lauantaina

Suomalaiselle jenkkifutisyleisölle tutun Mika Laurilan, 40, selostajan ura täytti kesällä kymmenen vuotta. Kenttäkuuluttajan tehtävistä selostajaksi ponnistanut aloittanut Laurila palaa Mikkelissä lauantaina uransa juurille toimiessaan kuuluttajana Lady Bouncersin 1. välierässä.

Ottelu pelataan Urpolassa lauantaina kello 12.

– Olen joka vuosi pyrkinyt tekemään kuuluttajahommia, jos vaan ehdin, Mikkelissä kerran aiemminkin matsin nähnyt Laurila sanoo.

– Tuolloinkin otteluparina olivat Lady Bouncers ja Crocodiles, kuten nyt. Peli oli mielestäni silloin varsin hyvätasoista.

Laurila on Bouncersin taustahahmona toimivan Petri Toivasen pelikaveri Porvoo Butchersista.

– Petrin kanssa aloitimme Butchersissa lippupallon samaan aikaan vuonna 1992. Hänen ja myös liiton hallituksessa vaikuttavan Miia Liukkosen kautta Bouncersinkin toiminta on tullut tutuksi, Viasatin V Sport-kanavien virallisena NFL-äänenä tunnettu Laurila toteaa.

Mikkelin seutu ja Etelä-Savo ovat Laurilalle tuttua myös opiskeluajoilta, sillä hän on Savonlinnan OKL:n kasvatti.

Mökillä Anttolassa

Päätyönään Porvoossa opettajana työskentelevä Mika Laurila perheineen on nykyisin myös Mikkelin vapaa-ajanasukas. Viime vuonna syntyivät mökkikaupat Anttolasta.

– Piirsimme kehää Porvoosta siten, että mökki olisi tarpeeksi kaukana ja kuitenkin sen verran lähellä, että siellä voi ajella päivän aikanakin. Päädyimme Anttolaan.

Kaupat tulivat hyvään aikaan ennen kevään suurta mökkibuumia. Mökkikesät ovat menneet vielä turistina, mutta uusi toinen kotipaikkakunta on tehnyt nopeasti vaikutuksen.

– Tietyt paikat on löytyneett, missä pitää käydä. Teemme mökkiostokset Mikkelistä, vaikka ihan päivittäin kaupungissa ei käydä. Tässä voi hyvin sanoa olevansa jo ainakin osittain mikkeliläinen, Laurila sanoo.

Kuuluttamosta selostajaksi

Laurilan tie selostajaksi on ollut pitkä ja hieman mutkikaskin. Ennen ensimmäistä selostuskeikkaa tehtävänä oli kenttäkuuluttaja, jonka rooli jenkkifutiksessa on moneen muuhun lajiin verrattuna suuri.

– Pelin rytmi on selkeä. On yksi yritys, jonka jälkeen valmistaudutaan jo seuraavaan. Kuuluttaminen on hieman samanlaista kuin pesäpallossa.

Kuuluttamaan Laurila päätyi loukkaannuttuaan harjoituksissa. Samalla kävi ilmi, että kausi on ohi, joten peleissä piti keksiä muuta hommaa.

– Kutsu kävikin seuraavaksi kuuluttamaan Vaahteramaljaa, eli SM-finaalia. Meillä oli Butchersissa hyvä tiimi, sillä peleissä oli hyvä dj. Sillä on myös iso merkitys ottelutapahtumalle.

Kuuluttajan asiantunteva maine oli kenties kiirinyt eteenpäin, kun kävi ilmi ettei myös lajiin hyvin perehtyneenä selostajana tunnettu Kaakon Viestinnän verkkopäällikkö Tomi Tiilikainen ehdi paikalle Lappeenrantaan. Laurila selosti Lappeenrannan Rajaritarien pelin verkkolähetyksen.

– Aluksi ajattelin, että onpahan tämäkin koettu. Selostin pelin yksin ilman kommentaattoria, joten se oli erittäin intensiivinen kokemus.

NFL on ikkuna Yhdysvaltoihin

Vaahteraliiga päätyi kuitenkin silloisen Urhotv:n ohjelmistoon, joka rekrytoi Laurilan selostamaan. Tätä kautta tie aukesi myös NFL-pelien pariin, jotka Laurila selostaa kommentaattorin kanssa Pasilasta.

– Ennen peliä on hyvä tunne. Kun taustatyöt on kaikki tehty ja tietää tulossa olevan hyvän pelin, voi vain lähteä nauttimaan. Selostaja on pelin ajan kuin kuplassa, joka hälvenee vasta Porvooseen takaisin ajellessa.

– NFL-ottelut ovat monelle katsojalle ikkuna Yhdysvaltoihin ja siihen, mitä maassa tapahtuu. Pyrin siihen, että otteluihin saisi mukaan hieman yhteiskunnallisiakin asioita. Tänä vuonna lähetyksissä nousee varmasti esiin Black Lives Matter -liikehdintä ja korona ammattilaissarjojen näkökulmasta tarkasteltuna.

Laurila tekee otteluita varten suuret määrät taustatöitä. Hän innostuu erityisesti pelaajien tarinoista, jotka voivat olla todella karuja.

– Yhdysvallat on monella tapaa polarisoitunut maa. Kun joku pelaaja tekee 27-vuotiaana ison sopimuksen, voi hänellä olla kehossaan leikkausarpia, voi olla jälkiä katutappelusta saaduista ampumahaavoista. Jenkkifutis on monelle ainoa unelma ja oljenkorsi.

Selostaja myös opettaa

Jenkkifutista seuraa Suomessa tiivis ja viime vuosina myös kasvanut lajiyhteisö. Peli on täynnä erikoisia termejä ja taktisia nyansseja, joiden avaaminen kansantajuisesti haastaa selostajan.

– Koetan nähdä itseni tavallaan katsojan kaverina, joka avaa peliä. Monelle sunnuntaina kello 20 alkavat pelit tarkoittavat viikonlopun loppua, ja pelin jälkeen käydään nukkumaan.

– Jenkkifutiksen perusasiat on kuitenkin helppo hahmottaa. Neljä yritystä, joilla on edettävä kymmenen jaardia seuraaviin päästäkseen, ja touchdownista saa kuusi pistettä.

Laurila näkee, että varsinainen leipätyö opettajana on ollut hyödyksi selostamiselle. Hyvät kommentaattorit ovat myös selostajalle tärkeä työpari.

– Joskus kommentaattorit saattavat puhua hyvinkin briljeeraavaa lajikieltä. Tällöin selostajan rooli on kysyä katsojan puolesta ääneen, mitä kyseinen termi tarkoittaa.

Oma lukunsa lajiniilouden ja satunnaiskatsojien välillä tasapainoilussa on NFL:n loppuottelu Super Bowl, joka on ollut muista sarjan otteluista poiketen viime vuodet vapaasti katsottavissa. Ottelu kerää vastaanottimien ääreen tavallista suuremman katsojajoukon, vaikka pelit pelataankin aamuyöstä Suomen aikaa.

– Ottelulähetys voi tuolloin kokeneelle katsojalle olla tietysti pettymyskin, kun aluksi puhutaan jenkkifutiksen perusasiat. Pelin edetessä päästään syvemmälle lajiin. Ja moni uusi katsoja voi olla tyytyväinen itseensä, kun saanut oivalluksen siitä, mitä tämä laji lopulta on.

NFL alkaa poikkeusoloissa

Amerikkalaisen jalkapallon NFL-liiga joutuu muiden Pohjois-Amerikan urheilusarjojen tavoin toimimaan poikkeusoloissa. Normaalisti kausi alkaisi harjoitusotteluilla, mutta niitä ei pelata.

Samoin otteluista ainakin osa pelataan ilman yleisöä, joka vaikuttaa merkittävästi peliin. Kovaääninen kotiyleisö voi vaikeuttaa merkittävästi vierasjoukkueen hyökkäämistä.

– Esimerkiksi Kansas City, jonka kotistadion on äänekäs, varmasti menettää hieman kotietuaan, Laurila arvioi.

Tarkemmin Laurila ei vielä uskalla arvioidakaan, minkälaisia elementtejä poikkeusolot tuovat.

– Toivoisin, että pääosaan nousisi kiitollisuus siitä, että pääsemme jälleen näkemään peliä. Mutta tottakai olosuhteet ovat olleet puheenaihe. Riskiryhmään kuuluvia pelaajia on ilmoittanut jättävänsä kauden väliin.

Yksi sarjan siirtokesän puheenaihe on ollut Tom Brady. Pelinrakentaja vaihtoi maisemaa New England Patriotsista Tampa Bay Buccaneersiin. Siirto sähköistää Laurilan mukaan molempien joukkueiden divisioonia.

– Patriotsia ei pidä koskaan laskea pois spekuloinnista. Nyt joukkueen kannattajat saavat nähdä eräänlaisen uudestisyntymisen, sillä heillä on yhä yksi kaikkien aikojen valmentajista Bill Belichick, joka saa joukkueesta enemmän irti kuin sen osien suora summa on.

– Tampa Baylla oli hyviä aineksia joukkueessaan jo aiemmin. Brady on tuleva hall of fame -pelaaja, mutta nyt hänellä on mahdollisuus sementoida maineensa näyttämällä osaamisensa vielä Floridan lämmössä, Laurila ennakoi.

Muiksi seurattaviksi Laurila nostaa Kansas City Chiefsin pelinrakentajan Patrick Mahomesin ja hänen virkaveljensä Baltimore Ravensista, Lamar Jacksonin.

– Mahomes on toissa vuoden paras pelaaja ja Super Bowl-voittaja. Nyt hän teki 500 miljoonan dollarin sopimuksen. Baltimore ja San Francisco 49ers ovat myös varmasti vahvoja ehdokkaita taistelemaan mestaruudesta.