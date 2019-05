Tshekki Jakub Galvas ja venäläinen Alexander Jakovenko Jukurien puolustukseen

Jukurien tulevan kauden liigajoukkue on nyt valmis.

Mikkelin Jukurien tulevan kauden Liiga-joukkue vahvistuu kahdella kiekollisesti taitavalla pelaajalla, kun tshekkiläinen Jakub Galvas, 19, ja venäläinen Alexander Jakovenko, 21, liittyvät mikkeliläisjoukkueeseen.

Galvasin siirto Jukureihin uutisoitiin alunperin jo huhtikuussa, tuolloin asiasta kertoi ensimmäisenä tshekkiläinen urheilulehti Sport.

Galvasin sopimus ulottuu aina Jukurien 50-vuotisjuhlakauteen 2020–2021 asti ja Jakovenkon sopimus kattaa kauden 2019–2020. Jakovenkon sopimuksessa on koeaika syyskuun loppuun saakka.

Nyt julkaistujen pelaajasopimusten myötä Jukurit on syksyä varten valmis eli uusia vahvistuksia ei ole tulossa kesän aikana.

Galvasilla vahvat näytöt

Chicago Blackhawksin kesällä 2017 viidennellä kierroksella varaama Galvas on pelannut nuoresta iästään huolimatta isossa roolissa jo kolme kautta Tshekin Extraligaa HC Olomoucin riveissä. Kahdella viimeksi kuluneella pelikaudella hän on ollut joukkueensa eniten peliaikaa saanut pelaaja sekä joukkueensa eniten tehopisteitä iskenyt puolustaja (82 ottelussa 6+24=30).

Päättyneellä kaudella Galvas teki Extraligassa pelaamassaan 40 ottelussa tehopisteet 4+13=17. Hän on koko nuoren uransa ajan kuulunut ikäluokassaan niin sanottujen kärkiprospektien joukkoon Tšekeissä, ja nuorukaisella on vyöllään jo 101 kappaletta pelattuja maaotteluita kotimaansa maajoukkueissa eri ikäluokissa. 181-senttisellä ja 75-kiloisella Galvasilla on meriittilistallaan myös yhdet alle 18-vuotiaiden ja kahdet alle 20-vuotiaiden MM-kisat sekä yhteensä kuusi A-maaottelua Tshekin paidassa.

Toisen polven kiekkoilija

Galvas on toisen polven kiekkoilija. Hänen isänsä Lukas Galvas pelasi Extraligassa yli 900 ottelua ja lopetti uransa vasta kauden 2017–2018 jälkeen. Isä ja poika ehtivät siten pelata yhden kauden samassa joukkueessa. Galvasin lähipiirissä riittää muitakin Suomessa tuttuja huippukiekkoilijoita: nuorukaisen tyttöystävän isä on Jiri Vykoukal, joka oli vuosituhannen alkupuolella SM-liigan parhaita puolustajia pelatessaan yhteensä seitsemän kauden ajan Espoo Bluesissa ja TPS:ssa.

— Galvas oli yksi kiinnostavimmista vapaana olevista nuorista puolustajista Euroopan markkinoilla tänä keväänä. Maltti, liikkuminen ja peliäly kiekon kanssa ovat hänellä erinomaisella tasolla, Jukurien urheilutoimenjohtaja Jukka Holtari kertoo seuran tiedotteessa.

Jakovenko (178 cm, 77 kg) saapuu Mikkeliin Pohjois-Amerikan USHL-juniorisarjasta Muskegon Lumberjacks -joukkueesta.

Jakovenko keräsi puolustajista koko sarjan toiseksi parhaat tehopisteet juuri päättyneellä pelikaudella: 56 ottelussa tehopisteitä kertyi yhteensä 19+33=52 plus-miinus-lukeman ollessa +32. Playoffseissa nuori puolustaja kääri tehot 0+6=6 kahdeksassa ottelussa (+5). Puolustajista Jakovenko oli sarjan ahkerin laukoja sekä runkosarjassa että pudotuspeleissä.

Jakovenkolle tarjottiin NHL-sopimusta

Jakovenko on Kazakstanissa syntynyt toisen polven kiekkoilija, joka on pelannut viime kausilla poikien ja nuorten maaottelunsa Venäjän paidassa. Hänellä on kokemusta myös aikuisten peleistä: ennen USHL-junioriliigaa nuorukainen pelasi kaksi kautta ja yhteensä 75 ottelua Venäjän kakkostasolla Tšelmet Tšeljabinsk -joukkueessa.

— Jakovenkolla on mainiot kiekolliset taidot. Parhaiten hänen osaamisensa pääsee esiin eleettömän tehokkaassa pelin avaamisessa puolustusalueella sekä ylivoiman siniviivapelissä. Hän lähti 19-vuotiaana Pohjois-Amerikkaan metsästämään NHL-sopimusta, jota hänelle yhdestä seurasta tänä keväänä myös tarjottiin. Pelaaja ja hänen edustajansa näkivät Jakovenkon kuitenkin kehittyvän juuri nyt parhaiten Liigassa ja Jukureissa seuraavaa steppiä varten, Holtari sanoo.

Harjoituspelit julki tällä viikolla

Uusi joukkue nähdään ensimmäisen kerran jäällä tositoimissa harjoitusotteluissa, joiden päivämäärät julkaistaan tällä viikolla. Kotimaassa pelattavien harjoituspelien lisäksi joukkue matkustaa 11.elokuuta Japaniin viikon mittaiselle harjoitus- ja otteluleirille.

Ensimmäisen SM-liigan runkosarjaottelun KalPaa vastaan Kuopiossa 13.9. Ensimmäinen kotiottelu on heti lauantaina 14.9., jolloin vastaan asettuu Pelicans.