Jalkapallon Kakkoseen valmistautuva Mikkelin Pallo-Kissat on tehnyt kaksi uutta pelaajasopimusta. Viime kauden joukkueesta jatkosta on sopinut Calvin Damm, 23, ja uutena ryhmään liittyy Eero Karjalainen, 21. Molempien sopimukset ovat yksivuotiset.

Dammille alkava kausi Pallo-Kissoissa on neljäs. Karjalainen palaa Mikkeliin Lahden Reippaasta, jota edusti 11 ottelussa Kakkosessa. Toissa kaudella hän pelasi MP:ssä kahdessa ja SavUssa 15 ottelussa.

Pakka menee uusiksi, mutta kyllä pelaajia Suomessa riittää. — Tommi Ekmark

— He ovat juuri sellaisia pelaajia, joita haluamme Rafun kanssa joukkueeseemme, kertoo MiPK:ta Rafaelin kanssa valmentava Tommi Ekmark.

Damm toipunut vammoistaan

Damm on pelannut Pallo-Kissoissa 32 ottelua ja tehnyt niissä 3 maalia. Kahdella viime kaudella saksalainen on kärsinyt loukkaantumisista.

— Nyt syksyn Calvin on saanut treenata terveenä ja odotan häneltä paljon kunhan hän vain pysyy terveenä. Ensimmäinen kausi meillä Calvinilla oli hyvä Pallo-Kissoissa. Hänellä on vahvuuksia sitäkin parempaa, uskoo Ekmark.

Monipuolisena pelaajana Dammia voi peluuttaa laitapakkina, laiturina ja keskikentälläkin.

Karjalaisen pelipaikka on toppari. Hän oli Pallo-Kissojen mukana jo syksyllä harjoitusottelussa Ri-Paa vastaan ja teki vaikutuksen Ekmarkiin.

— Eerolla on todella hyviä ominaisuuksia ja kovalla työllä hän on hyvä pelaajaa Kakkosen tasolle. Itse hän on asettanut tavoitteet Kakkosta korkeammalle, sanoo Ekmark.

Lisää sopimusuutisia ensi viikolla

Nyt solmittujen sopimusten jälkeen MiPK:lla on koossa yhdeksän pelaajan rinki. Kolmen pelaajan kanssa asioista on sovittu jo pitkälle. Yksi heistä on viime kaudella Pallo-Kissoissa pelannut ja kaksi täysin uutta. Heidän nimensä Ekmark lupaa julkaista ensi viikolla.

— Olemme käyneet hyviä keskusteluja ja edenneet maltilla.

— Tarvitsemme noin 20 pelaajaan ensi kaudeksi. Tähän rinkiin tulee kuulumaan pari omaa junioria, kertoo Ekmark.

— Joukkueen tulisi olla koossa maalis-huhtikuussa. Sen jälkeen siihen voi tulla maksimissaan enää pari pelaajaa.

Suomessa riittää pelaajia

Lähtijöitä Pallo-Kissoista ovat pelaamisen lopettaneiden Tommi Ekmarkin ja Rafaelin lisäksi Aleksis Lehtonen (Jippo), Ville Kirvesoja (JJK), Jonne Porkka (JJK), Jarkko Heimonen (kesken viime kauden FC Blackbird) Keito Tonami ja Miika Ekmark.

— Keito mielii ylemmille tasoille ja velipoika muutti Helsinkiin, kertoo Ekmark.

Myös Antti-Pekka Kesonen etsii uutta seuraa ylemmältä tasolta. Ville Teräsrannan ja USAssa opiskelevan Jaakko Teräsrannan tilanne on auki. Keskusteluja Ekmark on käynyt kesken viime kauden MP:stä lainatun Samuli Kaasalaisen kanssa.

—Pakka menee uusiksi, mutta kyllä pelaajia Suomessa riittää, kun vain jaksaa heitä kysellä, luottaa Ekmark.

Kymmenen treenipeliä

Näyttöjä pelaajat pääsevät antamaan alustavasti sovituissa kymmenessä harjoituspelissä, joista ensimmäisessä MiPK kohtaa JJK:n Jyväskylässä kuluvan kuun 25. päivä.

Muut treenipelit ovat: 2.2. Kultsu FC–MiPK (Imatra), 15.2. MiPK–SaPa (Mikkelin kuplahalli), 23.2. Jippo–MiPK, 14.3. Reipas–MiPK, 15.3. MiPK–SaPa (Urpola), 29.3. MiPK–Kultsu FC, 2.4. MP–MiPK, 5.4. MiPK–Ri-Pa, 12.4. MiPK–Jippo.