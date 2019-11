Juha Pasoja on Mikkelin Palloilijoiden uusi päävalmentaja

MP:n ja Pasojan välinen valmentajasopimus kattaa ensi kauden. Sopimuksessa on myös optio kaudesta 2021.

Ensi kaudeksi jalkapallon Ykköseen nousseen Mikkelin Palloilijoiden uusi päävalmentaja on Juha Pasoja.

MP ja Pasoja tekivät vuoden valmentajasopimuksen, jossa on optio myös kaudesta 2021.

Viime kaudella Kemi City FC:tä valmentanut Pasoja nosti joukkueen Kakkoseen. Pasojaa kuvaillaan rauhalliseksi, analysoivaksi, reiluksi ja vaativaksi valmentajaksi.

Pasojalla on myös pelaajataustaa Veikkausliigasta ja maajoukkueesta.

— Juha on todella mielenkiintoinen persoona, jolla on taustalla pitkä pelaajaura ja kokemusta myös maailmalta sekä pelaajana että valmentajana. Hänellä on hyvät näytöt päävalmentajana Jyväskylästä ja nyt hän pääsee näyttämään kykynsä täällä Mikkelissä, sanoo MP:n puheenjohtaja Olli Heinikainen tiedotteessa.

Pasoja aloittaa työn perinteikkäässä seurassa innolla.

— Joukkueen runko tulee pysymään samana ja sitten hätiköimättä hommataan vahvistuksia, jos ja kun tarvetta on. Haetaan tietysti pelaajia, jotka ominaisuuksiltaan täydentävät toisiaan, sanoo Pasoja.

MP kokoaa lähiviikkoina valmennus- ja taustaryhmää. Joukkueen rakennus on käynnissä, ja tulevalle kaudelle pelaajasopimuksia on tehty toistakymmentä.

MP:n entinen päävalmentaja Janne Wilkman siirtyi Sunderlandin Pohjoismaiden pelaajatarkkailijaksi.