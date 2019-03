Mikkeliläisen Tuukka Kuhan Written In The Stars -joukkue on voittanut European Championship Leaguen finaalin perjantaina Tampereella.

Asiasta kertoi ensin jatkoaika.com -sivusto.

Joukkue ei ole aiemmin yltänyt finaaliin. Palkintorahaa kuusimiehinen joukkue sai 7000 euroa.

