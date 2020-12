Jukureilla on nyt maalivahtikolmikko, kun kokenut Mika Järvinen liittyy joukkoon – Puolustaja Samuli Piipponen jatkaa loppukauden

Järvinen on pelannut pääsarjatasolla kaudesta 2007–2008 lähtien. Hän on pelannut myös ulkomaisissa pääsarjoissa.

Liigajoukkue Mikkelin Jukurit vahvistaa miehistöään maalivahti Mika Järvisellä, 32, joka on tehnyt loppukauden kattavan sopimuksen. HPK:n kasvatti on pelannut pääsarjatasolla myös KalPassa, Jokereissa ja Sportissa.

Ulkomailla Järvinen on pelannut KHL:ssä Amur Habarovskin riveissä ja Saksassa DEL2-sarjassa EC Kassel Huskiesissa. Viime kaudella Järvinen edusti Vaasan Sportin lisäksi Tukholman AIK:ta.

Jukurien urheilujohtaja Jukka Holtari on tyytyväinen, että maalivahtiosastolle saatiin lisää leveyttä edessä olevaan, koronasiirtojen aiheuttamaan ottelusumaan. Jukurien maalivahdit ovat tällä kaudella olleet Sami Rajaniemi ja Eetu Randelin.

– Olemme tällä hetkellä jo yli 15 matsia jäljessä normaalia aikataulua. Pelirytmi tulee siten keväällä olemaan ennennäkemätön ja pituudeltaankin vielä tuntematon. Järvisestä saamme kokeneen pelaajan jakamaan torjujien taakkaa, Holtari toteaa tiedotteessa.

Kokemuksesta hyötyä

Järvinen liittyy joukkueeseen vaaditun karanteenijakson ja koronatestien jälkeen tänään keskiviikkona. Hänet tunnetaan hyvästä pelinlukukyvystä ja nopeista reaktioista.

– Keväästä on tulossa varmasti rankka jakso kaikille pelaajille. Olen ollut sekä omalla urallani että edustamieni joukkueiden kanssa monissa vaikeissa paikoissa, joten uskon, että niistä kokemuksista on jälleen hyötyä, numerolla 38 pelaava Järvinen toteaa.

– Viimeistään nyt on nähty, kuinka etuoikeutettua jääkiekon pelaaminen on, joten on suorastaan velvollisuus nauttia siitä, että pääsee pelaamaan. Todella innoissani siis tulen Mikkeliin ja Jukureihin.

Jukurit myös tiedottaa, että puolustaja Samuli Piipponen, 27, jatkaa joukkueessa loppukauden ajan. Hän liittyi joukkueeseen marraskuun alussa ja on tehnyt peleissä tehot 1+1.

Jukureiden seuraava peli on merkitty kalenteriin 28. joulukuuta. Kotiottelussa vastaan luistelee Rauman Lukko. Koronarajoitusten vuoksi ottelu pelataan tyhjille katsomoille.