Hatsina pelaa Mikkelin miehillä — Tavoitteena on uusi sarjataso Suomisarja

Mikkeliläiset lähtevät 2. divisioonaan nuorekkaalla ryhmällä, sillä mukana on kuusi B-junnuakin.

Salibandyn miesten sarjajärjestelmä muuttuu kaudeksi 2020-2021 merkittävästi, sillä valtakunnallisena sarjana pelattavan 1. divisioonan ja yhdeksässä alueellisessa lohkossa pelattavan 2. divisioonan väliin perustetaan uusi sarjataso Suomisarja.

Kun paikka uudella sarjatasolla aukeaa 2. divisioonan pudotuspelien kautta, muodostuu siitä Hatsinalle hyvä tavoite.

— Suomisarja kuulostaa järkevältä väliportaalta, sanoo Hatsinan pelaaja-valmentaja Jari-Pekka Tiusanen.

Viime kaudella Hatsinan sijoitus Kaakkois-Suomen lohkossa oli seitsemäs, mikä tiesi kauden päättymistä runkosarjaan toista kertaa peräkkäin.

— Ilman pudotuspelitavoitetta ei sarjaan ole kyllä mitään mieltä lähteä pelaamaankaan, tiivistää Tiusanen.

Vain yksi uusi mies

Löysätempon pudottua Hatsina jäi 2. divisioonan ainoaksi mikkeliläisjoukkueeksi. Hatsinan riveihin vaihtoi jo viime kaudella kaksi pelaajaa, joten ainoaksi uudeksi tulijaksi jäi Markus Takkula.

Pääkaupunkiseudulta kotoisin oleva Takkula on Hatsinan ainoa pelaaja Mikkelin ulkopuolelta.

— Ja minä olen alunperin Anttolasta, naurahtaa Tiusanen.

Hatsinan joukkue on edelleen hyvin nuorekas. Joukkueessa toteutettiin nuorennusleikkaus pari vuotta sitten.

— Emme me kovin vanha joukkue vieläkään ole, Hatsinassa jo toista vuosikymmentä pelannut Tiusanen toteaa.

— Joukkue on nuorentunut, osittain valitettavastikin, sillä lähtijöitä on ollut.

— Porukassa on mukana kuusi B-junnuikäistäkin, hän jatkaa.

Omien juniorien nostaminen esiin on Hatsinalle elinehto.

— Niillä mennään keitä on. Harvassa ovat esimerkiksi pelaajat, jotka tulevat Mikkeliin kouluun. 90 prosenttia pelaajista on omia junnuja.

Iskukyky on pieni arvoitus

Hatsinan iskukyky sarjan alkaessa on kuitenkin vielä pieni arvoitus Tiusasellekin.

— Harjoituspelit ovat sujuneet hyvin ja taitaviahan pojat ovat.

— Aika näyttää, miten pystymme parantamaan pelaamistamme. Se on ollut suuri ongelma, ettemme ole tarpeeksi pystyneet kevättä kohti kehittymään.

Vaikka joukkue on nuori, ei se tarkoita kokemattomuutta.

— A-junnuikäiset kaverit ovat olleet mukana jo useamman vuoden. Heiltä on lupa odottaa kokonaisvaltaisempaa suorittamista.

Muita vastustajia Tiusanen ei ole ehtinyt miettiä. Hatsina aloittaa kauden tänään lappeenrantalaisen PoNoVon vieraana.

— Sittenhän sen näkee, kun kausi alkaa. On parempi keskittyä siihen, että oma tekeminen saadaan riittävälle tasolle.