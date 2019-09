Tarjolla maailman parasta salibandyä – Hatsinan 40-vuotisjuhlat huipentuvat miesten liigaotteluun

Mikkelissä on tarjolla harvinaista herkkua joulukuussa, kun Saimaa-stadiumin areenalle astelevat tamperelainen Classic ja jyväskyläläinen Happee miesten salibandyliigan ottelussa.

— Tarjolla on maailman parasta salibandyä, lupaa Classicin toiminnanjohtaja ja ensi vuonna 30 vuotta täyttävän seuran perustaja Pasi Peltola.

Mikkelille ottelu tulee olemaan iso juttu. — Marko Partio

Peltolan sanoille on katetta. Classic on voittanut viimeiset neljä salibandymestaruutta putkeen ja on hallitseva seurajoukkueiden Euroopan mestari. Lisäksi joukkueessa pelaa toistakymmentä Suomen maajoukkuemiestä.

Ei mikään show-peli

Classicille Mikkelin vierailu on toinen vuoden sisään. Tamperelaiset vierailivat Saimaa-stadiumilla viime marraskuussa Suomen cupin ottelussa Hatsinaa vastaan. Jo tuolloin Peltola lupaili joukkueensa palaavan Mikkeliin.

Nyt kyseessä on tasokas vääntö toisin kuin 1–16 -tulokseen päättyneessä edeltäjässään. Ensimmäisellä kerralla Classicin riveistä olivat poissa kaikki MM-kisoihin valitut maajoukkuemiehet. Tällä kertaa Classic tulee Mikkeliin parhaalla miehistöllään.

— Kyseessä ei ole mikään show-ottelu. Sen panokset ovat kovat.

— Viime kerralla jäi harmittamaan se, ettei meillä ollut yhtään maajoukkuepelaajaa paikalla. Nyt heitä on meillä 10–12.

Hatsinalle ja Mikkelille iso juttu

Hatsinalle Classicin saaminen Mikkeliin on ylpeydenaihe, jonka toivotaan nostattavan salibandyn suosiota kaupungissa ja koko maakunnassakin.

— Mikkelille ottelu tulee olemaan iso juttu, sanoo Hatsinan valmennuspäällikkö Marko Partio.

Vierailupäivänä Peltola luennoi myös seuransa valmennus- ja toimintatavoista. Tätäkin tietoa mikkeliläiset haluavat levittää maakuntaan. Classicin tavoite on sama: tehdä lajia tunnetuksi.

— Olemme kansainvälisestikin kiinnostava seura ja haluamme olla esillä, sanoo Peltola.

Salibandyä Classic on käynyt tekemässä tutuksi aina Aasiassa asti, kun se kohtasi TPS:n liigapelissä vuonna 2017 Singaporessa.

Pelimiehet supertähtiä

Mikkeliin Classic tulee mielellään, sillä puitteet havaittiin hyviksi ensimmäisellä käynnillä. Saimaa-stadium soveltuu salibandyn peluuseen. Ainoa, mikä areenalta puuttuu, on liigapeleihin soveltuva matto. Sen tamperelaiset tuovat tullessaan.

Itse pelistä Classicin ja Suomen maajoukkueen kapteeni Nico Salmi, 25, odottaa tiukkaa vääntöä.

— Happee on yksi sarjan kärkiporukoista. Hekin ovat varmaan vahvistuneet, arvioi Salmi Classicin aloitettua sarjan maanantai-iltana 5–3 -kotivoitolla Indiansista.

— Meidän keskinäisissä otteluissa on tehty paljon maaleja ja tunteita sekä tilanteita on riittänyt, muistelee jo 7-vuotiaana uransa Classicissa aloittanut Salmi.

Oman mausteensa ottelutapahtumaan tuo varsinkin juniorien kiinnostus pelaajia kohtaan. Pienillä paikkakunnilla pelaajat tuntevat itsensä supertähdiksi.

— Se sytyttää pelaamaan, kertoo Salmi.

Yli tuhat katsojaa toiveissa

Otteluun Hatsina ja Classic odottavat täyttä tupaa katsojia. Suomen cupin peliä seurasi karvan verran alle tuhat katselijaa. Nyt Saimaa-stadiumin kapasiteetti on 1 200.

— Yli tuhat katselijaa saadaan sisään. Vahvasti veikkaan, että sali täyttyy, ennakoi Tuomo Rasimus Hatsinasta.

— Pelillä ja joukkueilla on vetovoimaa. Väkeä tulee maakunnasta ja varmasti myös Jyväskylästä.

Lippujen myynti otteluun alkaa jo ensi viikolla, perjantaina 4.10.

Itse ottelu pelataan sunnuntaina 8.12. kello 17.