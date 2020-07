Lissun Eerikki tarjoaa hienoja hetkiä omistajilleen – Kuninkuusravien viikonloppu on kutkuttava juttu suurelle kimpalle

Ravihevosten kimppaomistaminen on viime vuosina yleistynyt. Viikonloppuna Kuninkuusravien pääkilpailuun Seinäjoella osallistuvalla Lissun Eerikillä on 20 omistajaa.

– Kutkuttava juttu tuleva viikonloppu, ensikertalainen on isojen poikien joukossa, toteaa mikkeliläinen Mervi Lepistö.

Lepistö toimii kimpanvetäjänä Lissun Eerikin omistavassa Hevosmaailma-Tallissa. Kimppaomistamisella tarkoitetaan, että hevosella on useampi kuin yksi omistaja. Omistajia voi olla kaksi, kymmenen tai vaikka sata – enimmäismäärää ei ole rajoitettu.

Hevosmaailma-Tallin tarina johtaa vajaa 20 vuoden taa, ja se lienee yksi ensimmäisiä suurempia omistajakimppoja. Kimpan perusti aikoinaan jo edesmennyt Jouni Aalto Lissun Eerikin emän, Lisbethin taakse. Lisbethistä myytiin tuolloin 50 osuutta.

Urallaan reilu 70 000 euroa tienannut ja ravikuningatarkilpailussakin kolmanneksi sijoittuneen Lisbethin kilpaura päättyi vuonna 2007 hankosidevammaan, ja tamma siirtyi siitokseen. Lissun Eerikki on Lisbethin ensimmäinen varsa ja Hevosmaailma-Tallin kasvatti.

– Usein kimpat perustetaan kilpahevosten taakse, mutta meillä teetätettiin varsoja Lisbethin kilpauran loppuessa. On mielenkiintoista seurata tallin kasvattien edesottamuksia kun tulevat kilpailuikäisiksi, kertoo Lepistö.

Porukka on koko homman suola

Hevosmaailma-Tallilla on kolme kokonaan omaa kasvattia ja kaksi yhteistä kasvattia Outi Sairisen kanssa.

Matkan varrella osa omistajista on jäänyt pois, mutta mukana on edelleen parikymmentä alkuperäisjäsentä. Tallin osakkaat ovat ympäri Suomen ja ikähaitari on 27—80-vuoden välillä.

– Kaikki tulevat kaikkien kanssa juttuun, ja porukka on koko homman suola. Kaikilla ei entuudestaan ollut hevostaustaa, mutta hekin ovat vuosien saatossa oppineet, mitä kaikkea kuuluu raveihin ja hevosiin. Osa on ystävystynytkin keskenään.

Lepistö otti kimpanvetäjän tehtävän hoitaakseen kuutisen vuotta sitten. Kimpanvetäjänä hän vastaa hevosen juoksevien asioiden hoidosta, kutsuu koolle vuosikokoukset ja tiedottaa kuukausittain hevosen kuulumiset. Tärkeää kimppaomistamisessa on selvät, kirjalliset säännöt ja tiedottaa asioista viipymättä. Kimpalla on kolmen hengen toimikunta. Kimpoissa on hyvä olla myös varamiehitys. Tarvittaessa asioista päätetään kokouksissa äänestämällä.

Kimppaomistamisessa hevosen kuukausittaiset valmennusmaksut ja muut kulut jakautuvat omistajien kesken osuuksien mukaan.

– Meillä ei ole ollut kuukausimaksuja pariin vuoteen, vaan hevonen on elättänyt itse itsensä. Ollaan oltu Lisbethin ja Lissun Eerikin kanssa onnellisten tähtien alla, sillä se on harvinaista kimpoissa, sanoo Lepistö.

Luukkonen mies paikallaan valmentajana

Kun menestystä tulee, on jaettu ilo moninkertainen. Toisaalta omistajakimpassa vastoinkäymisetkin käydään läpi porukalla. Matkan varrelle on mahtunut surullisiakin tapahtumia, esimerkiksi Lisbethin ähkyleikkaus ja se, kun kolmas varsa oli vuoden vanhana lopetusuhan alla.

Vastoinkäymisiä on mahtunut myös Lissun Eerikin eli ”Erkin” uralle, kun sille pari vuotta sitten tuli lievä hankosidevamma. ”Erkille” annettiin aikaa, että jalkaa parannellaan niin pitkään kuin tarvitsee.

Valmentaja Pekka Luukkosesta puhuessaan Lepistö ei säästele sanoja.

– Olemme onnellisessa asemassa, kun Erkki saa olla siellä. Pekka on pitkän linjan valmentaja, tarkka ja ammattitaitoinen, ja antanut hevosen kehittyä rauhassa vuosi vuodelta eteenpäin maltillisella kilpailuttamisella harkiten ja rauhassa.

Erkillä on kultainen juoksupää

Kun ori on startissa, omistajaporukan löytää maalipaalun kohdalta. Ääntä porukasta lähtee ja helpotuksesta uskaltaa huokaista vasta, kun maaliviiva on ylitetty. Aiemmin Erkillä oli nimittäin taipumus välillä laukata. Tämän vuoden startit se on suorittanut ravilla ja siihen on tullut aikuisen hevosen leima.

– Kyllä se on sykähdyttäviä hetkiä meille antanut. Erkillä on kultainen juoksupää ja se haluaa aina tehdä parhaansa startissa, mutta ei ota itseensä, vaikka ei ihan putkeen mene ja tulee ”laukkapomppu” matkan varrella.

Tallilla ensi vuonna 20-vuotisjuhlat

Viimeisimmän sykähdyttävän hetken ori tarjoili Mikkelissä heinäkuussa Suurmestaruusajossa, kun se oli toisena maalissa ja paranteli ennätyksensä lukemiin 19,6 aly.

Kilpauraa elävät mukana muutkin kuin vain omistajat. Kisakatsomoissa kotona ja raveissa on mukana lapsia, lapsenlapsia ja isovanhempia, työkavereita ja ystäviä.

– Työkaveritkin olivat täpinöissään, kun Erkki pääsi Kunkkareihin.

Ensi vuonna Hevosmaailma-Tallilla on 20-vuotisjuhlat. Silloin suunnitelmissa on juhlistaa taivalta loimilähdöllä jossain raveissa ja mahdollisuuksien mukaan porukalla Kuninkuusraveissa. Tulevana viikonloppuna kuitenkin seurataan, millaisia sykähdyttäviä hetkiä yhdeksänvuotias Lissun Eerikki tarjoaa omistajilleen uransa ensimmäisessä ravikuningaskilpailussa. Osa seuraa kilpailua paikan päällä, toisilla kisakatsomo on kotona.

– Tulee hieno matsi, ei uskalla ajatellakaan vielä, ennakoi Lepistö.