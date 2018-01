Olli Heinikaisesta MP:n puheenjohtaja — ”Haluan palauttaa seuran sinne, minne se Mikkelissä kuuluu” Olli Heinikainen korvaa puheenjohtajana Jarmo Vuorisen. Risto Hämäläinen Mikkelin Palloilijoiden tulevaisuutta rakennetaan nyt Olli Heinikaisen johdolla.

Mikkelin Palloilijoiden uusi puheenjohtaja on rakennusalan yrittäjä Olli Heinikainen. Seuran vuosikokous oli valinnasta yksimielinen. Heinikainen ilmoitti jo kesällä olevansa käytettävissä seuran johtotehtäviä varten.

— Työtilanne on nyt sellainen, että minulla on paljon aikaa seuratyölle. MP:ssä on hyvä pöhinä päällä, mutta paljon pieniä asioita tehtävänä, Heinikainen toteaa.

Hallitustyöstä väistyvät edelliset puheenjohtajat Jarmo Vuorinen ja Harri Kivinen, joka oli jo aiemmin ilmoittanut halustaan vetäytyä sivuun. MP:n hallitus jatkaa muutoin entisessä kokoonpanossaan.

Heinikaisen mukaan MP:n toimintaa rakennetaan kolmen vuoden tähtäimellä ja rauhallisesti perustasta lähtien.

— Haluan palauttaa seuran sinne, minne se Mikkelissä kuuluu. MP on ollut Mikkelissä paremmassakin huudossa joskus.

MP:llä on tällä hetkellä 497 lisenssipelaajaa. Edustusjoukkueen sarjataso on nyt Kakkonen, mutta tulevaisuudessa siintää korkeampi sarjataso.

— Uskon, että MP:llä on paljon piilossa olevia tukijoita. Kun kulkee kaupungilla, tulee MP:stä paljon positiivista kommenttia, Heinikainen sanoo.