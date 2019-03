Kansanedustajaehdokas Maritta Mynttinen (kesk.), onko oman puolueesi oltava vaalien jälkeen hallituksessa ja mitkä ovat mieluisimmat kumppanit?

— Mielellään tietenkin on oltava hallituksessa jatkamassa sitä, mitä on saatu aikaan.

— Hallituskumppaneissa on katsottava vaalien tulos ja hallitusohjelma. Itse en ole mitään puoluetta vastaan.

— Nyt on ennustettu, että kärkinelikossa ovat SDP, kokoomus, keskusta ja vihreät. Se, syntyykö hallitus niillä, nähdään sitten vaalien jälkeen.