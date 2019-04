Ulkoministeri Timo Soini (sin.) kummastelee ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ja Euroopan unionista käytävän keskustelun vähäisyyttä.

Keskustelua toki käydään, mutta ulkoasianvaliokunnan sisällä, eivätkä puheenaiheet ja linjaukset nouse sieltä julkisuuteen.

— Olen ollut neljä vuotta ulkoministerinä, eikä edes kirjallisia kysymyksiä ole jätetty paljoakaan ulko- ja turvallisuuspolitiikasta.

Soini ihmettelee myös median vaisua suhtautumista.

— Kun Saksan ulkoministeri Heiko Maas vieraili Suomessa, Helsingin Sanomat ei osallistunut hänen tiedotustilaisuuteensa. Olisi ollut hyvä tilaisuus kuulla Saksan kannanottoja. Kyllä otti pannuun tuollainen menettely.

Soini perää eduskuntavaaleja kohti mentäessä puolueilta ulkopolitiikan kannanottoja.

— Suomi on pian EU-puheenjohtajamaa. Jos esimerkiksi EU:n, USA:n ja Kiinan kauppapolitiikassa tapahtuu jotain, me olemme heinäkuusta joulukuuhun vastuussa, sanoo Soini.

Soini listaa isoja ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskustelunaiheita, muitakin ”kuin vain Hornet-kauppoja”.

— Mikä on esimerkiksi EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittinen suunta? Seuraavan hallituksen täytyy tehdä Nato-jäsenyyden linjaus. Edessä ovat myös kysymykset siviilikriisinhallinnasta, Afganistanin operaatiosta ja Irakin tilanteesta.

— Puolueilla olisi oltava kannat näihin ja jo ennen eduskuntavaaleja.

”Presidentti ja minä olemme hoitaneet ulkopolitiikan asiat hyvin”

Vauhtia keskusteluun on Soinin mukaan tullut lähinnä presidentti Sauli Niinistön puolelta.

— Presidentin avaus oli tärkeä ja herätti. Tosin pitää kehua, että presidentti ja minä olemme hoitaneet ulkopolitiikan asiat hyvin.

Jos eduskuntavaalien jälkeen Suomen hallitusneuvottelut venyvät, EU-puheenjohtajuuden ottaa vastuulleen nykyinen hallitus.

— Lupaan silloin hoitaa oman osani. Mutta jos meillä ei ole poliittista hallitusta ennen puheenjohtajakauden alkua, tulee kyllä kovaa painetta.

Soini laskee, että hallitus Suomeen saadaan ennen puheenjohtajakauden alkua. Hän silti muistuttaa, että Ruotsissa, Hollannissa ja Saksassa hallituksen kokoaminen vei kauan.

— On hallitus tuolloin koossa. Juhannukseen mennessä se runtataan, mutta täytyy sanoa, että karmeimman kautta mennään.

Soini tähdentää EU-politiikan seurantaa myös Eurooppaa heiluttavan brexitin vuoksi.

— Minun puolestani Britannia saa lähteä unionista, mutta ei ilman sopimusta.

— Brexit tulee kyllä, tavalla tai toisella. Jos se on kova brexit, se on sitten todella kova asia.

Soini nostaa Eurooppa-politiikkaan kolme seikkaa. Hän muistuttaa EU:n rahoituskehyksen neuvotteluista sekä siitä, mitä tapahtuu koko unionin tulevalle kehitykselle.

— Kolmas asia on talouskasvu. Olen EU-kriittinen, mutta sisämarkkinoita ei saa horjuttaa. EU:ssa on 500 miljoonan ihmisen markkina-alue ja kyse on siitä, saammeko sinne tuotteita kaupaksi vai ei.

Sote oli hallituskauden ”ainoa moka”

Mikkelissä tiistaina sinisten vaalitilaisuudessa vieraillut Soini spekuloi myös oman puolueensa kannatusta ja vaalitulosta.

Hän sanoo, että ”siniset saa puolisen tusinaa paikkaa”.

— Takana on puoluehajaannus ja siniset on pieni, mutta sen ehdokkaat ovat tunnettuja.

— Tavoitteena pitää myös olla hallitusvastuu. Olen ollut 40 vuotta politiikassa ja tiedän, että valta on hallituksessa.

Nykyisen hallituksen tuloksiin Soini on tyytyväinen.

— Ei tarvitse hävetä. Työllisyys on parantunut, samoin talous, ja velkaantuminen on kääntynyt. Ainoa moka oli sote.

Soini olisi toteuttanut hallituksen sote-mallin.

— Maakuntamalli oli hyvä pohja. Hallituksen mallia olisi voinut sitten myöhemmin korjata.

— Nyt menee 2—3 vuotta hukkaan. Arvelen, että tätä samaa ajatteli myös Antti Rinne (sd.).

Soini hakisi soteen kuntia isommat hartiat, sillä ”kuntamalli on kaatunut jo kerran”. Nyt hänen mukaansa seuraus on se, että isot terveysjätit lähestyvät kuntia ja kunnat puolestaan ulkoistavat palvelujaan.