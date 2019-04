Työministeri Jari Lindströmin mukaan aktiivimallissa on valuvika, joka olisi varsin helppo korjata. Kovaa kritiikkiä tulee myös pienen työeläkkeen varassa eläviltä.



Toimitusministeristön työministeri Jari Lindström (sin.) olisi valmis korjaamaan aktiivimallia.

Lindström sanoo, että ”aktiivimallissa on valuvika”. Hän sanoo saaneensa erityisesti vaalikentillä työttömiltä työnhakijoilta palautetta siitä, että aktiivimalli on epäoikeudenmukainen.

Korjaaminen ei olisi Lindströmin mukaan kovin vaikea asia.

Aktiivimalli kakkosessa oli sisällä menettely, jossa työnhakijan asemaa tarkasteltaessa olisi otettu huomioon tämän henkilökohtaiset ja myös alueelliset tekijät.

— Jos tämä otettaisiin aktiivimalliin, se korjaisi epäoikeudenmukaisuuden valuvian.

Aktiivimallista on lähiaikoina tulossa selvitys ja väliraportti, jossa tarkastellaan sitä, mitä mallilla on saatu aikaan ja miten se on toiminut.

— Malli tarvitsee korjausta, arvioi Lindström.



Lindström on hahmotellut keinoja myös paljon puhutun työllisyysasteen nostamiseksi. Hän listaa 75 prosentin tavoitteen tueksi kolme keinoa.

— Isoissa työpaikoissa oppisopimuskoulutusjärjestelmä toimii. Järjestelmää on uusittava niin, että se lisää mahdollisuuksia myös pienen ja keskisuuren teollisuuden yritysten oppisopimustoimintaan. Se edellyttäisi valtion ja yritysten yhteistyötä.

Lindström tarkastelisi myös työkykyä.

— Työkykyohjelmassa on tehtävä selvitys siitä, ketkä todella ovat kovan työttömyyden ytimessä. Näitä ovat esimerkiksi vammaiset ja maahanmuuttajat.

— Tämä vaatii myös eduskuntaryhmien sitoutumista. Tavoiteltu 75 prosentin taso ei onnistu ilman näitä toimia.

Sellaista hallituskokoonpanoa ei löydy, joka palauttaisi taitetun indeksin. — Jari Lindström



Kolmanneksi Lindström kutsuisi työmarkkinajärjestöt, valtion ja kunnat samaan pöytään sopimaan siitä, sitoutuvatko ne 75 prosentin työllisyystavoitteeseen.

— Jos sitoutuvat, sitten voidaan tehdä tiekartta toteutuksesta.

Lindström sanoo kohtaavansa kansalaisten parissa myös kovaa eläkekritiikkiä.

— Kansaneläkeläiset eivät niinkään arvostele, vaan ne, jotka ovat pienen työeläkkeen varassa. He tuntevat katkeruutta, kun ensin on tehty 40 vuotta töitä ja sitten ei jää eläkettä kuin tonni käteen.

— Se on monelle kova paikka, kun ei pysty nauttimaan eläkepäivistä.



Lindströmin mukaan tilannetta voisi korjata esimerkiksi verouudistuksella. Taitetun indeksin muuttamiseen hän ei kuitenkaan usko.

— Ei voi luvata mitään. Arvelen, että sellaista hallituskokoonpanoa ei löydy, joka palauttaisi taitetun indeksin.