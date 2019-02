Kietäväinen Puumalasta ja Tuliainen Mikkelistä ehdolle kevään eduskuntavaaleihin — Kristillisdemokraattien lista on kaakossa täysi

Maatalousyrittäjä Olavi Kietäväinen Puumalasta ja taidealan sekatyöläinen Meriel Tuliainen Mikkelistä lähtevät kristillisdemokraattien ehdokkaiksi kevään eduskuntavaaleihin, puolue tiedottaa.

Kietäväinen on Puumalan kunnanvaltuuston jäsen. Hän harkitsi ehdokkuutta pitkään, ja tyytymättömyys hallituksen maaseutupolitiikkaan sai lähtemään mukaan. Kietäväisen mielestä maaseudun autioituminen ja väestön keskittyminen suuriin kaupunkeihin lisää sosiaalisia ongelmia ja vaikeuttaa palvelujen tuottamista ikääntyvälle väestölle.

Meriel Tuliainen

Tuliainen lähtee ehdolle puhumaan sinkkujen puolesta. Hänen mukaansa yksin asuvat on yhteiskunnassa unohdettu. He ovat usein pienituloisia, mutta esimerkiksi asumiskulut ovat yhtä suuret kuin perheellisillä ja verovähennyksetkin on usein suunnattu perheellisille.

Eduskuntavaalit pidetään 14. huhtikuuta. KD:llä on nyt Kaakkois-Suomen vaalipiirissä täysi 17 ehdokkaan lista.

Ehdokkaista kuusi on Etelä-Savon alueelta. Kietäväisen ja Tuliaisen lisäksi ehdolla ovat lähihoitaja Liisa Ahonen Mikkelistä, sosionomi (AMK), lähetyssihteeri Aila Asikainen Juvalta, suojelubiologi, FM Jouni Koskela Savonlinnasta ja fysioterapeutti (YAMK) Päivi Kovanen Pieksämäeltä.

Ehdokkaista viisi on Etelä-Karjalan alueelta. Ehdolla ovat lehtori ja insinööri Eija Hauska-Mertanen Imatralta, farmaseutti Maiju Hölsä Savitaipaleelta sekä lääkäri Juha Rantalainen, palveluneuvoja Tarja Turunen ja musiikin lehtori Antti Taipale Lappeenrannasta.

Ehdokkaista kuusi on Kymenlaakson alueelta. Ehdolla ovat sairaanhoitaja Mikko Almgren ja rehtori Maaret Lommi Kotkasta, fysioterapeutti Pirkko Parjanen Haminasta sekä luottojohtaja, yhteiskuntatieteiden maisteri Sakari Smeds, veturinkuljettaja Vesa Vainio ja sairaanhoitaja, tiimivastaava Ansela Villikka Kouvolasta.