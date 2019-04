Jo laskettujen äänien perusteella Mikkelin ja Pieksämäen seudulta olisi menossa läpi kaksi kansanedustajaa. He ovat Jari Leppä (kesk.) ja Antti Häkkänen (kok.). Matias Hilden (kesk.) on lähellä läpipääsyä, mutta on tällä hetkellä varalla.

Häkkänen sai eniten ennakkoääniä koko Suomessa. Kello 20.50 hänellä on jo 12063 ääntä.

Varalla ovat Mikkelin ja Pieksämäen seudulla tällä hetkellä Satu Taavitsainen (sd.) ja Ano Turtiainen (ps.).

Antti Häkkäsen vanhemmat Kristiina ja Markku Häkkänen kuvailivat poikansa vaalitulosta Länsi-Savolle "käsittämättömäksi".

Keskustan Jari Lepän uusi kansanedustajakausi näyttää varmalta. Länsi-Savo on Lepän vieraana Pertunmaalla.

Keskustan Matias Hilden kommentoi Länsi-Savolle tunteiden olevan ristiriitaisia, sillä hänen oma tuloksensa on hyvä mutta puolueen ei niinkään.

Vihreiden Veli Liikanen on vihreiden Kaakkois-Suomen ehdokkaista kolmannella sijalla. Hänen mielestään puolueen tulos parempi, mitä hän uskalsi odottaa.

Kaakkois-Suomen vaalipiiristä on laskettu nyt 55 prosenttia äänistä.

