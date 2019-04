Sunnuntai oli myös virpomispäivä. Vaalitoimitsija Anneli Lokka ojensi Iita Pulkkiselle pääsiäismunan.



Mikkelin 16. äänestysalueella Otavan koululla vaalilautakunnalla oli takuuvarma houkutin: äänestäjä sai suklaamunan.

Iltapäivällä pääsiäismunan tosin näytti ottavan vain Iita Pulkkinen, joka ei äänestä vielä vuosiin. Äiti Heli Vilska sen sijaan kävi äänestämässä.

— Ehdokas oli helppo löytää. Oli mietitty jo etukäteen.

Mikä on viestisi maan päättäjille näin eduskuntavaalien varsinaisena äänestyspäivänä?

— No odotan yhteistyötä ja vähemmän vastakkainasettelua ja riitelyä, sanoo Heli Vilska.

Ville Lavikka odottaa yhteiskunnan muutosta menoon.



Samanlaista viestiä oli muillakin otavalaisilla. Satu Marja Tanttu sanoo olevan huolissaan yhteiskunnan jakautumisesta.

— Olen sosiaalityöntekijä, joten työssäni olen tekemisissä huono-osaisten kanssa. Tilanne on oikeastaan hälyttävä.

— Nyt täytyy oikeasti toimia niin, että kahtiajako ja kuilu eivät kasva. Köyhyyden torjunta on tärkeää, sillä köyhyys alkaa olla jo ylisukupolvista.

Ville Lavikka tuumii, että puolue ja ehdokas löytyivät listalta helposti. Hän odottaa muutosta.

— Ei voi jatkua näin. Eriarvoistuminen ja kuilu kasvavat ihmisten välillä. Sitä täytyy tasoittaa.

— Toinen asia on maahanmuutto. Sitä on tiukennettava, sanoo Lavikka.

Satu Marja Tanttu sanoo, että ehdokas ei löytynyt kovin helposti. — Äänestin sitten puoluetta.



Otavan koululla äänestyspaikan ovi kävi sunnuntaina iltapäivän alussa varsin tiheään.

Hetkittäin oli hiljaisempaa, mutta jonoakin ehti muodostua. Mielenkiintoinen havainto oli se, että nuorempaa äänestäjäkuntaa oli liikkeellä oikein hyvin.

Vaalilautakunnan puheenjohtaja Jussi Marttinen laski, että iltapäiväkahteen mennessä äänestäjiä oli noin 200. Äänioikeutettuja äänestysalueella on noin 1 400. Ennakkoääniä jätettiin yli 560.



Samoihin aikoihin vähän isommalla äänestysalueella Mikkelin keskustassa oli toimitsijoiden edessä hetkittäin ruuhkaakin. Ykkösäänestysalueella on äänioikeutettuja lähes 5 500.

Vaalilautakunnan puheenjohtaja Pia Puntanen ja varapuheenjohtaja Jukka Rossi arvioivat, että äänestystahti on ollut vilkkaampaa kuin viime vaaleissa.

Ennakkoääniä annettiin yli 2 000. Sunnuntain varsinaisen vaalipäivän saldoksi ennustettiin noin tuhatta äänestäjää.

Äänestysalue ykkösen vaalilautakunnan varapuheenjohtaja Jukka Rossi tuumi, että sää on sellainen että äänestäjät ovat liikkeellä.



Äänestysprosentti saattaa hyvinkin nousta aiempaa korkeammalle. Tahti oli vilkkaampi kuin viime kuntavaaleissa. Yli tuhannen äänestäjän määrä vaalipäivän äänissä äänestysalue ykkösessä olisi kuitenkin jo aika poikkeavaa.

Mila Nummelin äänesti sunnuntaina. Marko Koponen oli äänestänyt jo aiemmin Hirvensalmella.

Mila Nummelin parkkeerasi pyöränsä kaupungin virastotalon eteen ja kävi äänestämässä.

— Ehdokas oli valmiina. Oli helppo löytää.

Nummelinin viesti yhteiskunnalle on varsin selkeä.

— Töitä kansalle. Pois köyhyys ja tilalle hyvinvointia.