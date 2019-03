Sari Essayah joukkoineen hakee vaaleissa revanssia — Mikkelin markkinoiden kd-kojulla vallitsi luja luottamus hyvään tulokseen

Kristillisdemokraattien puheenjohtajan Sari Essayahin odotukset ovat korkealla tulevissa eduskuntavaaleissa.

— Kaikki kasvu nykyisestä viidestä kansanedustajasta eteenpäin on hyvä tulos, mutta lähdemme hakemaan kahdeksaa kansanedustajaa, laskee Essayah.

Hänen luottamustaan eduskuntaryhmän kasvuun lujittavat kannatuskyselyn tulokset ja vahvat ehdokaslistat.

Puheenjohtajan mukaan useassa vaalipiirissä kristillisdemokraatit ovat yllätysmomentin partaalla. Yhtäällä saattaa keskustan kannatuksen lasku edesauttaa, Varsinais-Suomessa vaaliliitto, ja esimerkiksi Keski-Suomessa Toimi Kankaanniemen puolueloikasta on jo toivuttu.

Essayah on itse ehdolla Savo-Karjalan vaalipiirissä, missä hänen mukaansa ei ole tavoittamaton matka kahteen paikkaan.

Viime vaaleissa vaalipiirissä tappio

Essayah kävi keskiviikkona Mikkelin markkinoilla vauhdittamassa kristillisdemokraattien eduskuntavaalikampanjaa.

Alueen ehdokkaiden ja puheenjohtajan suut olivat messingillä. Vaalivoitto kajastaa, joskaan varmaksi sitä ei uskallettu julistaa.

Länsi-Savon ja muiden Kaakon Viestinnän lehtien yhteisessä gallupissa ennakoidaan kristillisdemokraateille kannatuksen nousua 4,5 prosenttiyksiköstä 4,9:ään. Tämä riittäisi edustajaan.

— Kaakkois-Suomessa on revanssin paikka, viittaa Essayah edellisissä vaaleissa menetettyyn paikkaan.

— Meillä on hyvät ehdokkaat, ja esimerkiksi eduskunnasta aiemmin istunut kahden kauden edustaja Sakari Smeds on uudelleen ehdolla. Lisäksi meillä on vaalipiirissä Kymen pitkät kannatusperinteet Raino Westerholmin ajoista alkaen.

Viime vaaleissa puolue keräsi vaalipiirissä hieman yli 11 000 ääntä, mikä ei riittänyt. Äänimäärä jäi silloin noin 1 300 ääntä kynnyksestä yhteen paikkaan.

Liimaajalle on tilausta hallituksissa

Tarvittavaa äänipotin kasvattamista varmisteltiin markkinoilla ehdokastapaamisilla, esitteillä ja muurinpohjaletuilla. Essayah sanoo, että jalkatyötä ja puhumista riittää paljon.

— Sote-hämmennys on suurta. Sitä ei olisi, jos kristillisdemokraatteja olisi kuultu tällä vaalikaudella.

Essayahin mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta vietiin läpi virheellisesti luopumalla alkuperäisistä tavoitteista ja liittämällä mukaan maakuntahallinnon ja valinnanvapausmallin. Paketti oli liian iso.

Terveydenhuollon uudistusta tarvitaan, ja Essayah lähtisi toteuttamaan sitä viiden järjestämisalueen sekä kaupunkien tuottamien palvelujen pohjalta. Tällöin vältyttäisiin alueilla sairaaloiden välisiltä tehtäväjakoja koskevilta riidoilta.

Sote-teeman lisäksi Essayah odottaa vaalikentillä puhuttavan vanhustenhoidosta ja ilmastonmuutoksesta.

— Huolet vanhustenhoidon tasosta eivät tulleet meille yllätyksenä. Olimme ensimmäisensä puolueena vaatimassa lisää hoitavia käsiä.

Suomalainen ruoantuotanto, energiantuotanto ja metsien hoito ovat Essayahin mukaan ekotekoja, eikä niiden osalta linjaa tarvitse ilmastosyistä muuttaa. Hän arvioi, että osaamista voidaan esimerkiksi Afrikan metsittämisessä viedä ja sitä kautta luoda työtä.

Miltä pohjalta uutta hallitusta tehdään, siitä Essayah on valmis keskustelemaan kaikkiin suuntiin.

— Olemme tottuneet olemaan vastuullinen toimija, eräänlainen liima esimerkiksi sixpack-hallituksessa ja Ahon hallituksessa.