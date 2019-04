Kaakkois-Suomen vaalipiirilautakunnan tiloissa on lattialla isot tornit punaisia muuttolaatikoita.

Suurin osa niistä on vielä tyhjiä, mutta tiettyyn kohtaan kootut laatikot ovat kuitenkin täynnä.

— Niissä on vaalipiirin ennakkoäänet, sanoo vaalipiirilautakunnan puheenjohtaja Jouko Kervinen.

Äänet ovat tulleet postikuljetuksena eri puolilta Kaakkois-Suomen vaalipiiriä. Laatikkoja ei saa sormeilla, ei edes mennä lähemmäksi, eikä valokuvata.

Sivummalla on pöytä, jossa on valmiina kirjekuorileikkuri. Isossa tilassa on lähes 30 tyhjää pöytää. Sunnuntaina puolen päivän aikaan ne täyttyvät ääntenlaskijoista.

Vaalipiirilautakunta kokoontuu Mikkelissä, mutta Kervinen sanoo, että laskentapaikan sijaintia ei saa kertoa.

— Kielto on oikeusministeriön ohje, sanoo Kervinen.