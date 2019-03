Peräti kolmen puoleen puheenjohtajat vierailevat perjantaina Etelä-Savossa — Haavisto Kangasniemellä, Andersson Mikkelissä ja Pieksämäellä, Sipilä Pieksämällä

Mikkelin ja Pieksämäen seudulla on paljon erilaisia vaalitilaisuuksia perjantaina. Peräti kolmen puolueen puheenjohtajat käyvät perjantaina Etelä-Savossa.

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto on perjantaina Kangasniemellä. Hän vierailee vihreiden kangasniemeläisen kansanedustajaehdokkaan Maisa Juntusen vaalikahvilassa Kangasniemen rantatorilla kello 12—13. Paikalla on myös muita Kaakkois-Suomen vihreiden eduskuntavaaliehdokkaita.

Perjantaina myös vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson on tavattavissa Etelä-Savossa. Andersson on Mikkelissä Ramin konditoriassa kello 13—14 ja Pieksämäellä Ukko Bistro & Delissä kello 15.30—16.30. Tilaisuuksissa on paikalla paikallisia vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokkaita.

Myös pääministeri ja keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä on perjantaina Pieksämäellä. Hän vierailee Yritystalolla Myllykadulla perjantai-iltana kello 19—20. Tilaisuudessa on mukana Kaakkois-Suomen vaalipiirin keskustalaisia ehdokkaita.