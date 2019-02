Pääkirjoitus: Vaalihäirintään on varauduttava

Viranomaiset varautuvat vaalihäirintään. Ihan selvää kuvaa, kuinka suuresta uhkasta on lopulta kyse, ei ole helppo saada. Siitä voi päätellä jotain, että oikeusministeriön kuntien keskusvaalilautakunnille pitämässä koulutuksessa vaalihäirintä on ollut yksi teema. Ministeriön koulutuskiertue päättyi perjantaina Mikkeliin.

Kansainvälisesti vaalihäirinnästä on paljonkin esimerkkejä Yhdysvaltain ja Ranskan presidentinvaaleista Ruotsin viime syksyn valtiopäivävaaleihin. Käytännössä kyse voi olla vaikka puolueiden nimissä julkaistuista, tekaistuista vaalimainoksista tai epämääräisistä ”uutisista”, joilla pyritään horjuttamaan kansan uskoa vaalien luotettavuuteen tai koko yhteiskuntaan.

Kyse on niin uudesta ilmiöstä, että siihen varautuminen on vaikeaa. Yksittäisen kansalaisen kohdalla hyvä keino on mietti omaa toimintaansa. Kaikkea verkossa vastaantulevaa mieltä kuohuttavaa ei ehkä kannata jakaa eteenpäin. Aika moni uskomaton väärinkäytös ja röyhkeys paljastuu lähemmässä tarkastelussa valeuutiseksi.

Varsinaisen massiivisen vaalihäirinnän todennäköisyys on lopulta aika pieni. Sen sijaan poliitikkojen ja tukiryhmien harjoittama negatiivinen kampanjointi ja loanheittäminen on jo alkanut. Somessa ja toritapaamisissa on helppo levittää pahansuovaa tietoa omista kilpakumppaneista tai naapuripuolueiden johtajista.

Mikään laki ei sitä kiellä, jos kunnianloukkauksen rajoja ei ylitetä. Poliitikkojen soisi silti miettivän kokonaisuutta. Kollegoiden pikkuvirheisiin tarttuminen, tahallinen väärinymmärtäminen ja ylipäänsä negatiivinen kampanjointi voi kääntyä itseään vastaan. Se nakertaa poliitikkojen arvotusta ja samalla koko poliittisen järjestelmän uskottavuutta.

Pitkällä tähtäimellä se tuskin on yksittäisen poliitikon, äänestäjän tai isänmaankaan etu.