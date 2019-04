Pääkirjoitus: Äänestysinto ennakoi muutosta

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys päättyi tiistaina. Äänestäneiden määrä oli myönteinen yllätys. Koko maassa äänensä on antanut jo useampi kuin joka kolmas eli 36 prosenttia äänioikeutetuista.

Kaakkois-Suomen vaalipiirissä luku oli vieläkin suurempi. Esimerkiksi Puumalassa jo lähes puolet on käyttänyt ääntään. Yleensä ennakkoon äänestävät erityisesti he, joiden puolue- ja ehdokasvalinta on varma ja sellaiset, joilla kulkuyhteydet äänestyspaikoille ovat heikot.

Vasta varsinainen vaalipäivä näyttää totuuden, mutta esimerkiksi valtio-opin professori Kimmo Grönlund Åbo Akademista on ennakoinut, että nyt koettaisiin tämän vuosikymmenen suurin äänestysinto eduskuntavaaleissa. Grönlund pitää todennäköisenä yli 72 prosentin osallistumista.

Aina tähän saakka ennakkoäänten määrä on jäänyt varsinaista vaalipäivää pienemmäksi. Jos tämä toteutuisi nytkin, 72 prosenttia ylittyisi.

Äänestysaktiivisuus eduskuntavaaleissa nousi korkeaksi sotien jälkeen ja laski alle 80 prosentin vasta 1980-luvulla. Viimeisen 20 vuoden aikana uurnilla on käyty varsin tasaisesti noin 70 prosentin aktiivisuudella.

Kuka sitten hyötyy korkeasta prosentista? Ensimmäinen voittaja on demokratia. Järjestelmän hyväksyttävyys kasvaa, kun mahdollisimman moni osallistuu. Myös vaalitulokseen aktiivisuus yleensä vaikuttaa. Hyväosaiset, ylempiä sosiaaliluokkia edustavat ovat aktiivisia äänestäjiä. Matala äänestysaktiivisuus siis yleensä korostaa ”porvaripuolueiden” kuten kokoomuksen, RKP:n ja kristillisdemokraattien kannatusta.

Jos uurnille lähdetään sunnuntaina vilkkaasti, vastaavasti voi ennustaa SDP:n, vasemmistoliiton ja vihreiden sekä ennen kaikkea perussuomalaisten hyötyvän.

Gallupeissa viiden suurimman puolueen kannatus on ollut varsin lähellä toisiaan. Tällaisen kireän kamppailun luulisi aktivoivan puolueiden kampanjoita vielä viimeiseen loppukiriin. Toivoa sopii, että tämäkin osaltaan innostaa vielä kannoistaan epävarmoja uurnille.