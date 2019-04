Pitkään puolueittensa piirijärjestöä johtaneet toiminnanjohtajat spekuloivat puoluekentän murrosta ja populismin nousua. Jos yhteiskunnassa on paineita, on parasta, että ne purkautuvat vaaleissa äänestämällä kuin jollakin muualla tavalla.



Politiikan tilannekuva on Suomessa muuttunut niin, että kokeneempaakin järjestöjyrää kummastuttaa.

Kannatusmittaukset osoittavat, että ainakaan tällä hetkellä yksikään puolue ei saa yli 20 prosentin kannatusta.

— Onhan tämä kokonaan uusi tilanne Suomessa. Sunnuntain eduskuntavaalien tulos voi olla sellainen, että 3–5 puolueen kannatus on kolmen tai neljän prosenttiyksikön sisällä, sanoo Pekka Selenius.

Voitto Lyytikäinen sanoo, että koko poliittinen meno on murroksessa. Heikki Koljonen on samaa mieltä ja vielä lisää, että näkyvissä on isoja murroksia koko yhteiskunnassa.