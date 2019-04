Äänestysbussi parkkeeraa Mikkelin Anttolan Yliveden entisen kaupan pihapiiriin.

Bussin on määrä avata ovensa eduskuntavaalien ensimmäisenä ennakkoäänestyspäivänä Ylivedellä tasan kello 12.00, mutta jo hyvissä ajoin ennen määräaikaa ensimmäiset äänestäjät kerääntyvät paikalle.

— Ajattelin tulla ajoissa, kun asun tässä lähellä, sanoo maatalon emäntä Pirjo Leikas.



Leikas kiittelee äänestysbussijärjestelyä.

— Tämä on todella hyvä palvelu. Olisin voinut mennä äänestämään Anttolan kirkolle, ei sinne ole pitkäkään matka, mutta tämä on hyvä. Olen ennenkin äänestänyt bussissa.

— Ehdokaskin on jo valmiina. Eläkeläisellä on ollut aikaa katsoa asia ennakkoon.

Äänestyspaikalla oli mukana myös tyttärentytär, maatalousalan opiskelija Eevi Piili.

— Täytin just 18, joten voisin äänestää, mutta minä taidan mennä äänestämään kaverin kanssa, ehkä vasta vaalipäivänä.

”Ei ehkä olisi tullut muuten lähdettyä”

Pirjo Leikas kävi antamassa äänensä.

— Se oli viivan veto. Eikö sitä niin sanota.

Äänestyspaikka on jo aikoinaan toimintansa lopettaneen kaupan pihassa.

Tämä on todella hyvä palvelu. — Pirjo Leikas

Kauppakiinteistöstä bussille tulee myös seniorikauppiaspariskunta Raili ja Armas Pulkkinen.

— Vähän ettäälle tuo bussi jäi, tuumi Pulkkinen.

Siis pihan toiselle puolelle. Raili Pulkkinen sanoo, että liikkuva äänestysbussi on hyvä asia.

— Ei ehkä tulisi lähdettyä muualle äänestämään, kun ei ole enää tuota ajokorttiakaan.

Leena ja Pentti Parkkinen tulivat lähistöltä autolla äänestysbussille.

— Tuleepa ääni kuuluviin kerran. Seuraan politiikkaa. Aika sekavaa on nykymeno, luonnehtii Parkkinen.

Äänestysbussissa vaalitoimitsija Annamari Terästi hoitaa vaalitoimituksen rutiinilla.

— Kolmannet vaalit. Kyllä tämä sujuu, eikä ole ongelmia muutenkaan. Henkilöllisyystodistuksetkin ovat olleet mukana.

Vesa Vuorela Raili ja Armas Pulkkinen nousevat äänestysbussiin. Äänestyspaikka sattuu olemaan heidän entisen kyläkauppansa pihalla.



Bussi käy Mikkelin kaupungin alueella 20 paikassa ennakkoäänestysajan kuluessa eli ensi tiistaihin saakka. Bussi käy sovituissa paikoissa aina vain kerran.

Ennakkoäänestyspäivän aamu alkoi vilkkaana. Ensimmäinen pysähdyspaikka oli Viitostien tuntumassa entisellä Rahulan koululla.

— Heti aamuyhdeksältä olivat ensimmäiset äänestäjät oven takana, sanoo Terästi.

Rahulassa äänesti ensimmäisinä minuutteina 17 äänioikeutettua. Sitten koulun pihapiiri hiljeni.

Kahden tunnin äänestysajan lopulla ei käynyt enää kukaan, ja vaalitoimitsija Seppo Pöyry käänsi bussinsa keulan kohti Yliveden kelirikkoteitä.

Graanin vanerikopissa oli miltei tungosta

Samaan aikaan Mikkelin kauppakeskus Graanissa äänestystunnelma oli hieman vilkkaampi kuin maaseudulla.

— Samanlaista on ollut aamusta saakka, sanoo vaalitoimitsija Mika Koistinen.

Graanin automarketin aulan reunaan on rakennettu lastulevykoppi, jossa kolme toimitsijaa ottaa äänestäjiä vastaan. Jonoakin tahtoi syntyä.

Koistinen ottaa ovella äänestäjät vastaan, muistuttaa henkilöllisyystodistuksesta, opastaa ja auttaa pyörätuolissa liikkuvia.

Kari Kaltio kävi antamassa äänensä.

— Ennakkoäänestys on mainio järjestely ja tuo koppikin toimi hyvin. Ei mennyt kuin hetki, kun ehdokaskin oli jo etukäteen päätetty, sanoi Kaltio.

Vesa Vuorela Mikkelin Graanin ennakkoäänestyspaikka on kauppakeskuksen aulan tuntumassa. Äänestyspaikka on erillinen vanerikoppi. Ovelle muodostui jonoakin.

Viikko aikaa äänestää ennakkoon

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkoi keskiviikkona aamulla ja päättyy tiistaina 9.4.

Mikkelissä on kahdeksan ennakkoäänestyspaikkaa ja äänestysbussi.

Mikkelin ennakkoäänestyspaikat ovat kauppakeskus Stellassa ja Graanissa sekä Rantakylässä, Anttolassa, Haukivuorella, Otavassa, Ristiinassa ja Suomenniemellä.

Talousalueen kunnissa ennakkoäänestyspaikat ovat kunnanvirastoissa.



Pieksämäellä voi äänestää ennakkoon Poleenin kirjastossa, Kanttilassa, Jäppilä-talossa ja Virtasalmen kirjastossa. Keskiviikon ja torstain ajan voi äänestää myös kirjastoautossa.

Ennakkoäänestyksessä on oltava mukana kuvallinen henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja.

Ennakkoäänestyspaikalla esitä henkilöllisyystodistus vaalitoimitsijalle, joka antaa jatko-ohjeet.