Virkavapaalla ollut Matias Hilden palaa vappuna Puumalan kunnanjohtajaksi — ”Nyt on kotiinpaluun aika”

Matias Hilden palaa virkavapaalta Puumalan kunnanjohtajaksi.

Hilden on ollut virkavapaalla vuodesta 2017. Hän on työskennellyt kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen (kesk.) erityisavustajana.

— Näillä näkymin palaan vappuna vanhaan työhöni, Hilden vahvisti Länsi-Savon vaalistudiossa maanantaina aamupäivällä.

— On ollut tosi kiva olla valtionvarainministeriössä töissä, ja se on ollut tosi hieno näköala tulevaisuuttakin ajatellen. Nyt on sitten kotiinpaluun aika.

Ensimmäistä kertaa kansanedustajaehdokkaana ollut Hilden (kesk.) sai sunnuntain eduskuntavaaleissa 4 036 ääntä. Läpimenoon keskustan listalta Kaakkois-Suomen vaalipiirissä olisi vaadittu nelisensataa ääntä parempi tulos.

Hilden keräsi Puumalassa peräti 905 ääntä eli lähes 60 prosenttia kaikista annetuista äänistä.

— Se oli myös tosi positiivinen yllätys. En odottanut, että Puumalasta olisi noin suurta äänipottia tullut, Hilden sanoi Länsi-Savon vaalistudiossa.

Hilden aloitti Puumalan kunnanjohtajana vuonna 2011.