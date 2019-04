Eduskuntavaalit 2019: Kokosimme yhteen Mikkelin ja Pieksämäen seudun ehdokkaat, aikataulut ja kaiken mitä eduskuntavaaleista pitää tietää

Kevään eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina 14.4.2019. Ennakkoäänestyspaikat ovat avoinna 3.—9.4.2019.

Kaakkois-Suomen vaalipiirissä on asetettu yhteensä 179 ehdokasta. Heistä 48 on kirjoilla Mikkelin ja Pieksämäen seuduilla, Länsi-Savon levikkialueella. Heidän ehdokashaastattelunsa löytyvät tästä jutusta. Jutun loppupuolella on linkkejä analyyseihin ja muihin vaalijuttuihin.

Länsi-Savon levikkialueen ehdokkaat

Vasemmistoliitto

5. Kilpinen, Atte, pääluottamusmies, koneenkäyttäjä, Mikkeli

10. Mykkänen, Risto, kehitysvammaisten ohjaaja, Pieksämäki

18. Åkerlund, Markus, asentaja, Pieksämäki

Vihreä liitto

26. Juntunen, Maisa, FM, maatalousyrittäjä, Kangasniemi

31. Liikanen, Veli, nuorisotutkija, biologi, Mikkeli

33. Parkkinen, Mari, pappi, radiotoimittaja, Mikkeli

Kokoomus

40. Häkkänen, Antti, oikeusministeri, lakimies, Mäntyharju

46. Rasola, Nina, yrittäjä, toimitusjohtaja, Mikkeli

52. Valtola, Oskari, työterveyslääkäri, Mikkeli

Seitsemän tähden liike

54. Heikkinen, Juha, filosofian maisteri, Mikkeli

61. Paakkinen, Otso, sähköinsinööri, yrittäjä, Pertunmaa

64. Roivas, Jari, tehdastyöntekijä, Mikkeli

65. Sirén, Maria, pappi, Pertunmaa

66. Sormunen, Meri-Piia, opiskelija, Kangasniemi

Sininen tulevaisuus

68. Kuitunen, Jouni, yhdistelmäajoneuvon logistiikkapäällikkö, Hirvensalmi

75. Saarinen, Raimo, tuotantojohtaja, eläkeläinen, Pieksämäki

76. Siitari, Markku, teknikko, Mikkeli

77. Synberg, Kari, filosofian tohtori, Kangasniemi

78. Ukkonen, Tommi, talonrakentaja, Hirvensalmi

81. Ylijoki, Henri, eläkeläinen, Mikkeli

82. Ylönen, Satu, valtionhallinnon virkamies, Pieksämäki

Kristillisdemokraatit

83. Ahonen, Liisa, lähihoitaja, Mikkeli

85. Asikainen, Aila, lähetyssihteeri, sosionomi (AMK), Juva

88. Kietäväinen, Olavi, metsätalousyrittäjä, Puumala

90. Kovanen, Päivi, fysioterapeutti (YAMK), Pieksämäki

96. Tuliainen, Meriel, taiteen sekatyöläinen, Mikkeli

Kansalaispuolue

103. Kerminen, Janne, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, Mikkeli

104. Huttunen, Heimo, rekkakuski, Mikkeli

105. Kuusenhako, Kaisu, maatalousyrittäjä, lähihoitaja, Mikkeli

Suomen kommunistinen puolue

110. Jaatinen, Hannu, merimies, eläkeläinen, Mikkeli

111. Väisänen, Ano, kirvesmies, eläkeläinen, Mäntyharju

Perussuomalaiset

115. Eskelinen, Mervi, terveydenhuollon maisteri, terveydenhuollon opettaja, Pieksämäki

116. Hartonen-Pulkka, Tanja, sairaanhoitaja, Mäntyharju

119. Karstu, Timo, lääkäri, Mikkeli

122. Liikanen, Jere, insinööriopiskelija, LVI-asentaja, Mikkeli

129. Turtiainen, Ano, yrittäjä, Juva

Piraattipuolue

131. Ekala, Luka, merkonomi, Mikkeli

SDP

138. Huupponen, Erkki, veturinkuljettaja, eläkeläinen, Pieksämäki

147. Strengell, Jarno, virastomestari, Mikkeli

148. Taavitsainen, Satu, kansanedustaja, sosionomi (AMK), Mikkeli

Keskusta

156. Hilden, Matias, ministerin erityisavustaja, kunnanjohtaja, Puumala

158. Hämäläinen, Laura, yhteiskuntatieteiden kandidaatti, maisteriopiskelija, Mikkeli

162. Leppä, Jari, ministeri, maanviljelijä, Pertunmaa

163. Mynttinen, Maritta, kätilö, terveystieteiden maisteri, Hirvensalmi

164. Olkkonen, Kirsi, agrologi, Mikkeli

168. Sepponen, Arto, yritysneuvoja, tietotekniikan insinööri, Pieksämäki

Liike nyt (yhteislista)

172. Heikkinen, Minna, opiskelija, Mikkeli

174. Häkkinen, Kati, yrittäjä, Mikkeli

Kaakkois-Suomen vaalipiirin kaikki ehdokkaat

Vasemmistoliitto

2. Al-Musawi, Sini, yhteisöpedagogi (AMK), Helsinki

3. Astikainen, Antti, ohjelmistokehittäjä, Savonlinna

4. Byman, Mika, lähihoitaja, pääluottamusmies, Kouvola

5. Kilpinen, Atte, pääluottamusmies, koneenkäyttäjä, Mikkeli

6. Kleimola, Piia, kulttuuriyrittäjä, Kouvola

7. Lääperi, Minja, puutarhuri, mehiläishoitaja, Rantasalmi

8. Mielonen, Joona, apulaisohjaaja, elokuvatyöntekijä, Kotka

9. Mustonen, Juuso, myyjä, opiskelija, Imatra

10. Mykkänen, Risto, kehitysvammaisten ohjaaja, Pieksämäki

11. Mykrä, Timo, konduktööri, Imatra

12. Patanen, Mia, perushoitaja, Hamina

13. Pekkola, Petri, työterveyslääkäri, Kotka

14. Ruusunen, Aimo, toimittaja, opettaja, Lappeenranta

15. Silvala, Suvi, projektityöntekijä, Kotka

16. Tauria-Huttunen, Arja, työvalmentaja, Kotka

17. Vättö, Heidi, maalari, Lappeenranta

18. Åkerlund, Markus, asentaja, Pieksämäki

Vihreä liitto

19. Aalto-Partanen, Annika, meribiologi (FM), kehityspäällikkö, Kotka

20. Aikio, Jenni, liikunta-alan yrittäjä, Kouvola

21. Andrejev, Katja, ammatillisen koulutuksen tiimipäällikkö, MBA, Hamina

22. Holopainen, Hanna, diplomi-insinööri, toiminnanjohtaja, Lappeenranta

23. Huhtala, Juha, yrittäjä, Kouvola

24. Hyytiäinen, Sari, FM, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, Kouvola

25. Junttila, Virpi, tekniikan tohtori, tutkijaopettaja, Lappeenranta

26. Juntunen, Maisa, FM, maatalousyrittäjä, Kangasniemi

27. Järvinen, Heli, kansanedustaja, toimittaja, Savonlinna

28. Klemola, Kimmo, tekniikan tohtori, ympäristöalan konsultti, Lappeenranta

29. Kosonen, Lauri, maanviljelijä, Savonlinna

30. Laine, Aleksi, kemisti (FM), ympäristölaboratorion asiakkuuspäällikkö, Kotka

31. Liikanen, Veli, nuorisotutkija, biologi, Mikkeli

32. Lähde, Hanna-Kaisa, kulttuurituottaja, nuorisotyöntekijä, Kotka

33. Parkkinen, Mari, pappi, radiotoimittaja, Mikkeli

34. Pohjola, Ritva, äidinkielen lehtori (eläk.), logoterapeutti LTI, Imatra

35. Silvo, Sonja, terveydenhoitaja, Ruokolahti

Kokoomus

36. Brandt-Ahde, Linda, valtiotieteiden ja kauppatieteiden maisteri, Lappeenranta

37. Elomaa, Jari, yrittäjä, toimitusjohtaja, Kotka

38. Hallikainen, Jukka, artisti, Miehikkälä

39. Huuskonen, Vesa, kunnanjohtaja, eversti evp, Imatra

40. Häkkänen, Antti, oikeusministeri, lakimies, Mäntyharju

41. Kaunisto, Ville, ammattiurheilija, Kouvola

42. Kopra, Jukka, kansanedustaja, yrittäjä, Lappeenranta

43. Korpivaara, Pekka, rakennusinsinööri, projektipäällikkö, Kouvola

44. Ma, Ding, aasia-asiantuntija, projektipäällikkö, Lappeenranta

45. Peitsaro, Panu, johtajaylilääkäri, kuntayhtymäjohtaja, Savonlinna

46. Rasola, Nina, yrittäjä, toimitusjohtaja, Mikkeli

47. Saaristo, Lilla, kasvatustieteen maisteri, opettaja, Imatra

48. Sairanen, Lea, asiakkuuspäällikkö, yrittäjä, Savonlinna

49. Tani, Iida, yhteiskuntatieteiden ylioppilas, Kouvola

50. Turunen, Kaj, kansanedustaja, Savonlinna

51. Vakkila, Jukka, ammattivalmentaja, Savitaipale

52. Valtola, Oskari, työterveyslääkäri, Mikkeli

Seitsemän tähden liike

53. Halko, Harri O., pienkonemekaanikko, Savonlinna

54. Heikkinen, Juha, filosofian maisteri, Mikkeli

55. Huovinen, Risto, metsuri, Lappeenranta

56. Hyypöläinen, Veli, LVI-teknikko, Imatra

57. Juutila, Harri, yrittäjä, eläkeläinen, Kouvola

58. Lääveri, Tatu, ylipalomies, Kouvola

59. Mettälä, Petri, yrittäjä, raskaskoneasentaja, Iitti

60. Mänttäri, Aune, kauppapuutarhuri, kukkakauppias, Hamina

61. Paakkinen, Otso, sähköinsinööri, yrittäjä, Pertunmaa

62. Puromäki, Ville, uutisohjaaja, Helsinki

63. Ranta, Pekka, DI, orkideatarhuri, Sulkava

64. Roivas, Jari, tehdastyöntekijä, Mikkeli

65. Sirén, Maria, pappi, Pertunmaa

66. Sormunen, Meri-Piia, opiskelija, Kangasniemi

Sininen tulevaisuus

67. Immonen, Niina, opiskelija, Imatra

68. Kuitunen, Jouni, yhdistelmäajoneuvon logistiikkapäällikkö, Hirvensalmi

69. Leppänen, Marja-Leena, yrittäjä, eläkeläinen, Lappeenranta

70. Lindström, Jari, työministeri, kansanedustaja, Kouvola

71. Mahlberg, Jorma, hotelli- ja matkailualan esimies, Imatra

72. Montonen, Natalia, kuvataiteilija (AMK), lähihoitajaopiskelija, Imatra

73. Mutikainen, Petri, yrittäjä, Imatra

74. Naakka, Petri, yrittäjä, vuoriteknikko, Lappeenranta

75. Saarinen, Raimo, tuotantojohtaja, eläkeläinen, Pieksämäki

76. Siitari, Markku, teknikko, Mikkeli

77. Synberg, Kari, filosofian tohtori, Kangasniemi

78. Ukkonen, Tommi, talonrakentaja, Hirvensalmi

79. Vuorio, Juha, insinööri, Kouvola

80. Vuorio, Petra, toimitusjohtaja, Kouvola

81. Ylijoki, Henri, eläkeläinen, Mikkeli

82. Ylönen, Satu, valtionhallinnon virkamies, Pieksämäki

Kristillisdemokraatit

83. Ahonen, Liisa, lähihoitaja, Mikkeli

84. Almgren, Mikko, sairaanhoitaja, Kotka

85. Asikainen, Aila, lähetyssihteeri, sosionomi (AMK), Juva

86. Hauska-Mertanen, Eija, lehtori, insinööri (YAMK), Imatra

87. Hölsä, Maiju, farmaseutti, Savitaipale

88. Kietäväinen, Olavi, metsätalousyrittäjä, Puumala

89. Koskela, Jouni, suojelubiologi, FM, Savonlinna

90. Kovanen, Päivi, fysioterapeutti (YAMK), Pieksämäki

91. Lommi, Maaret, opettaja, koulunjohtaja, Kotka

92. Parjanen, Pirkko, fysioterapeutti, Hamina

93. Rantalainen, Juha, lääkäri, lehtori, Lappeenranta

94. Smeds, Sakari, luottojohtaja, Kouvola

95. Taipale, Antti, musiikin lehtori, FM, Lappeenranta

96. Tuliainen, Meriel, taiteen sekatyöläinen, Mikkeli

97. Turunen, Tarja, palveluneuvoja, Lappeenranta

98. Vainio, Vesa, veturinkuljettaja, eläkkeellä, Kouvola

99. Villikka, Ansela, tiimivastaava, leikkaus-anestesia sairaanhoitaja, Kouvola

Kansalaispuolue (vaaliliitossa Suomen kansa ensin -puolueen kanssa)

100. Levonen, Vesa, vanhempi rikoskonstaapeli, poliisi, Kotka

101. Niemi, Ari, vartija, koiranohjaaja, Kouvola

102. Leskinen, Timo, asennusmestari, supervisor, Lappeenranta

103. Kerminen, Janne, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, Mikkeli

104. Huttunen, Heimo, rekkakuski, Mikkeli

105. Kuusenhako, Kaisu, maatalousyrittäjä, lähihoitaja, Mikkeli

Suomen kansa ensin (vaaliliitossa kansalaispuolueen kanssa)

106. Mustonen, Oona, vartija, eläkeläinen, Rantasalmi

107. Koskelainen, Markus, graafikko, ohjelmoija, Kouvola

108. Pulkkinen, Silja, postityöntekijä, Kouvola

109. Hovila, Jyri-Pekka, yrittäjä, tietoturva-asiantuntija, Kouvola

Suomen kommunistinen puolue

110. Jaatinen, Hannu, merimies, eläkeläinen, Mikkeli

111. Väisänen, Ano, kirvesmies, eläkeläinen, Mäntyharju

Feministinen puolue

112. Brandt, Pia, kielitieteen maisteri, opettaja, Helsinki

Perussuomalaiset

113. Eerola, Juho, kansanedustaja, Kotka

114. Eskelinen, Antti, ylioppilas, Kouvola

115. Eskelinen, Mervi, terveydenhuollon maisteri, terveydenhuollon opettaja, Pieksämäki

116. Hartonen-Pulkka, Tanja, sairaanhoitaja, Mäntyharju

117. Heltimoinen, Ilpo, levikkipäällikkö, Lappeenranta

118. Jäntti, Carina, sairaanhoitaja, Kotka

119. Karstu, Timo, lääkäri, Mikkeli

120. Kattainen, Kari, kone- ja tuotantotekniikan insinööri (AMK), Ruokolahti

121. Laakso, Kristian Sheikki, kierrätysalan yrittäjä, Kouvola

122. Liikanen, Jere, insinööriopiskelija, LVI-asentaja, Mikkeli

123. Lindström, Leo, merkonomi, Kouvola

124. Lundenius, Matti, yrittäjä, Savonlinna

125. Mäkelä, Jani, kansanedustaja, Lappeenranta

126. Nyholm, Janne, jakelun valvoja, Hamina

127. Rantakaulio, Juha, kirvesmies, eläkeläinen, Luumäki

128. Sivenius, Päivi, välinehuoltaja, Rautjärvi

129. Turtiainen, Ano, yrittäjä, Juva

Piraattipuolue

130. Bono, Sini, siivooja, kotiäiti, Kouvola

131. Ekala, Luka, merkonomi, Mikkeli

132. Juntunen, Atso, elektroniikka-asentaja, vartija, Kotka

133. Saira, Erkki, automaatioasentaja, Kouvola

134. Simola, Antti, ratatyöntekijä, Kouvola

SDP

135. Backman, Jouni, vanhempi neuvonantaja, Savonlinna

136. Haapamäki, Turo, maahanmuuttoviraston ohjaaja, Taipalsaari

137. Huikko, Kalle, toimitusjohtaja, kauppatieteiden maisteri, Espoo

138. Huupponen, Erkki, veturinkuljettaja, eläkeläinen, Pieksämäki

139. Kiljunen, Anneli, kansanedustaja, Lappeenranta

140. Kuisma, Risto, lakimies, oikeustieteen kandidaatti, Kouvola

141. Kymäläinen, Suna, kansanedustaja, Ruokolahti

142. Lehtinen, Eemeli, yhteiskuntatieteiden kandidaatti, Iitti

143. Malm, Niina, pääluottamusmies, Imatra

144. Mikkonen, Anna-Kristiina, pääsihteeri, YTM, Savonlinna

145. Paatero, Sirpa, kansanedustaja, Kotka

146. Peltonen, Nina, sosionomi (AMK), Hamina

147. Strengell, Jarno, virastomestari, Mikkeli

148. Taavitsainen, Satu, kansanedustaja, sosionomi (AMK), Mikkeli

149. Virinsalo, Kari, linja-autonkuljettaja, Lappeenranta

150. Virtanen, Sami, sosiaaliohjaaja, Kotka

151. Werning, Paula, sairaanhoitaja, Kouvola

Kommunistinen työväenpuolue

152. Knuutila, Jarmo, kiinteistönhoitaja, Taipalsaari

Itsenäisyyspuolue

153. Nykänen, Martti, logistiikkatyöntekijä, työmarkkina-asiamies, Kotka

Keskusta

154. Hasu, Jenny-Katariina, kansanedustajan avustaja, filosofian maisteri, Kouvola

155. Helminen, Kristiina, terveysalan opettaja, terveystieteiden tohtori, Ruokolahti

156. Hilden, Matias, ministerin erityisavustaja, kunnanjohtaja, Puumala

157. Honkanen, Hannah, nuorisotyönohjaaja, toiminnanjohtaja, Hamina

158. Hämäläinen, Laura, yhteiskuntatieteiden kandidaatti, maisteriopiskelija, Mikkeli

159. Ihalainen, Kimmo, maaseutuyrittäjä, Joroinen

160. Ikävalko, Johanna, sosionomi (AMK), yhteiskuntatieteiden ylioppilas, Lappeenranta

161. Kosonen, Hanna, kansanedustaja, filosofian maisteri, Savonlinna

162. Leppä, Jari, ministeri, maanviljelijä, Pertunmaa

163. Mynttinen, Maritta, kätilö, terveystieteiden maisteri, Hirvensalmi

164. Olkkonen, Kirsi, agrologi, Mikkeli

165. Pakkanen, Markku, kansanedustaja, kuljetusyrittäjä, Kouvola

166. Peltola, Anniina, toimialajohtaja, valtiotieteiden maisteri, Iitti

167. Räty, Pekka, näyttelijä-ohjaaja, Imatra

168. Sepponen, Arto, yritysneuvoja, tietotekniikan insinööri, Pieksämäki

169. Torniainen, Ari, kansanedustaja, rakennusinsinööri, Lappeenranta

170. Turunen, Riikka, röntgenhoitaja (AMK), Pyhtää

Liike nyt (yhteislista)

171. Gren, Minna, yrittäjä, valmentaja, Kotka

172. Heikkinen, Minna, opiskelija, Mikkeli

173. Hostila, Mika, verkostomarkkinoija, Kotka

174. Häkkinen, Kati, yrittäjä, Mikkeli

175. Keinonen, Mikko, YTM, mediayrittäjä, Heinävesi

176. Komonen, Riikka, taiteen maisteri, Kouvola

177. Mäkelä, Mikko, toimitusjohtaja, Lappeenranta

178. Nyquist, Jan, työnhakuvalmentaja, näyttelijä, Iitti

179. Toropainen, Ari, yrittäjä, Kouvola

180. Valo, Petri, filosofian maisteri, Cannes, Ranska

Kannatusmittaus

Kaakon Viestinnän tilaaman puolueiden kannatusmittauksen mukaan (20.—28. helmikuuta) SDP olisi päätymässä vaalipiirin suurimmaksi puolueeksi. Kannatusmittausta koskevan jutun löydät täältä.

Länsi-Savon Jukka Ahdelma myös analysoi, mitä kannatusmittauksen perusteella voi päätellä eteläsavolaisten ehdokkaiden menestysmahdollisuuksista eduskuntavaaleissa. Analyysi löytyy täältä.

Puolueiden puheenjohtajien vierailut

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson Mikkelissä.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo Mikkelissä.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah Mikkelissä.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho Mikkelissä.

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä Mikkelissä.

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto Kangasniemellä.

Liike Nytin perustajajäsen Harry Harkimo Mikkelissä.

Vaaliaiheiset analyysit ja jutut

Länsi-Savo järjesti vaalipaneelin kauppakeskus Stellassa. Juttu paneelista ja linkki paneeli löytyy tästä jutusta.

Länsi-Savon politiikan toimittaja Jukka Ahdelma pohtii, että Etelä-Savo ei välttämättä saa nykyistä kansanedustajamäärää.

Länsi-Savon päätoimittaja Timo Laitakari analysoi, että perussuomalaisten nousu maustaa viimeisiä kampanjaviikkoja.

Enemmistö kansalaisista olisi valmis vaikka veronkorotuksiin parantaakseen vanhusten hoivaa.

Yksi kuudesta rajoittaisi diesel- ja bensa-autoilua mielipidekyselun mukaan.

Nato-jäsenyys saa yhä vähemmän kannatusta Etelä-Savossa.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) hallituksen puheenjohtaja Tuomo Rönkkö helpottaisi paikallista sopimista.

Sosiaalipolitiikan professori Anne Kouvonen arvioi, että seuraavalla hallituksella on edessään massiivinen sosiaaliturvan uudistustyö.

Työministeriön maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen edistäisi etenkin naisten työllistämistä.

Sari Tauru Eduskuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 14. huhtikuuta.

Aikataulut

Varsinainen vaalipäivä on 14.4.2019. Äänestyspaikat ovat avoinna kello 9—20.

Ennakkoäänestys on mahdollista kotimaassa 3.—9.4. ja ulkomailla 3.—6.4.2019.

Ennakkoäänten laskenta aloitetaan vaalipäivänä 14.4.2019 kello 15. Vaalipäivänä annettujen äänten alustava laskenta aloitetaan vaalipäivänä kello 20.

Eduskuntavaalien tulokset vahvistetaan 17.4.2019.

Seuraavat eduskuntavaalit järjestetään neljän vuoden kuluttua, eli 16. huhtikuuta 2023.

Ennakkkoäänestyspaikat löydät tästä jutusta.

Vaalipäivän äänestyspaikat

Vaalipäivänä kukin äänioikeutettu saa äänestää vain omassa äänestyspaikassaan.

Varsinainen vaalipäivä, Mikkeli

Äänestysalueen numero, äänestysalueen nimi, äänestyspaikka, osoite

001 Keskusta-alue Kaupungin virastotalo Maaherrankatu 9–11

002 Kaukola Päämajakoulu (ent. Yhteiskoulu) Otto Mannisen katu 10

003 Nuijamies Mikkelin ammattiopisto Otavankatu 4

004 Urpola Urpolan koulu Rinnekatu 8

005 Laajalampi Kattilansillan nuorisotalo Laajalammintie 22

006 Moisio Moision koulu Kyläkouluntie 2

007 Siekkilä Kiiskinmäen päiväkeskus Kiiskinmäenkatu 2

008 Emola Emolan päiväkoti Rouhialankatu 37

009 Peitsari Peitsarin päiväkoti Peitsarinkuja 8

010 Lähemäki Lähemäen koulu Kisatie 5

011 Launiala Launialan koulu Saimaannorpankatu 1

012 Tuppurala Tuppuralan koulu Nuottakatu 1

013 Rantakylä Rantakylä-talo Kunnanmäki 7

014 Rämälä Rämälän koulu Vehmaskyläntie 1

015 Sairila Sairilan koulu Joki-Sairilantie 2

016 Otava Otavan koulu Otavantie 2

017 Anttola Anttola-talo Taipaleentie 31

018 Haukivuori Yhtenäiskoulu Koulutie 3

019 Kirkonkylä (Ristiina) Ristiinan kirjasto Brahentie 34

020 Pellosniemi Pellosniemen ent. koulu Karsikkoniementie 3

021 Suomenniemi Toimintakeskus Metsätähti Opinraitti 9

Varsinainen vaalipäivä, Pieksämäki

Äänestysalueen numero, äänestysalueen nimi, äänestyspaikka, osoite

001 Keskusta A Poleenin kirjasto, Savontie 13

002 Keskusta B Urheilutalo, Opintie 4

003 Kontiopuisto Kontiopuiston koulu, Kuusitie 46

004 Läntinen Naarajärven virastotalo (Kanttila), Vilhulantie 5

005 Jäppilä Jäppilä-talo, Jäppilän kirkkotie 14

006 Virtasalmi Virtasalmen kirjasto, Virastotie 3

Varsinainen vaalipäivä, Juva

Äänestysalueen numero, äänestysalueen nimi, äänestyspaikka, osoite

001 Kirkonkylän äänestysalue, Vesiliikuntakeskus Sampola, Hiihtäjäntie 3

002 Männynmäen äänestysalue, Kunnanvirasto, Juvantie 13.

Varsinainen vaalipäivä, Kangasniemi

Äänestysalueen nimi, äänestyspaikka, osoite

Kangasniemi, Kangasniemen kunnantalon aula, Otto Mannisen tie 2.

Varsinainen vaalipäivä, Pertunmaa

Äänestysalueen nimi, äänestyspaikka, osoite

Pertunmaa, Pertunmaan kunnantalo, Pertuntie 14.

Varsinainen vaalipäivä, Mäntyharju

Äänestysalueen nimi, äänestyspaikka, osoite

Mäntyharju, Mäntyharjun kunnantalo, Asematie 3.

Varsinainen vaalipäivä, Hirvensalmi

Äänestysalueen numero, äänestysalueen nimi, äänestyspaikka, osoite

001 Kirkonkylä, kunnanvirasto, Keskustie 2.

Varsinainen vaalipäivä, Puumala

Äänestysalueen numero, äänestysalueen nimi, äänestyspaikka, osoite

001 Hurissalo, Hurissalo–talo, Hurissalontie 175.

002 Kirkonkylä, kunnantalo/valtuustosali, Keskustie 14.

Äänioikeus ja vaalikelpoisuus

Eduskuntavaaleissa äänioikeutettu on asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Vaalikelpoinen on jokainen äänioikeutettu henkilö, joka ei ole vajaavaltainen eli holhouksen alainen. Kansanedustajaksi ei voida valita sotilasvirassa olevaa henkilöä. Kansanedustajana ei myöskään voi toimia valtioneuvoston oikeuskansleri, eduskunnan oikeusasiamies, korkeimman oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden jäsen tai valtakunnansyyttäjä.

Eduskuntavaaliehdokkaita voivat asettaa sekä puolueeta että valitsijayhdistykset. Etelä-Savo kuuluu Kaakkois-Suomen vaalipiiriin, jossa kukin puolue voi asettaa enintään 17 ehdokasta.