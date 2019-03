Kouvolalainen kansanedustajaehdokas Jyri Hovila on tuomittu huumausainerikoksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta sakkorangaistukseen. Kymenlaakson käräjäoikeus tuomitsi Hovilalle 40 päiväsakkoa. Yhden päiväsakon suuruus on 6 euroa. Eli sakko on yhteensä 240 euroa.