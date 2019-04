Puumala tekemässä vaalipiirin ennätystä ennakkoäänestyksessä — Katso tästä kuntien tilanne ennen viimeistä päivää

Puumala johtaa edelleen Kaakkois-Suomen vaalipiirin äänestysaktiivisuutta eduskuntavaaleissa.

Viimeistä edellisen ennakkoäänestyspäivän jälkeen 39,4 prosenttia puumalalaisista äänioikeutetuista on äänestänyt. Puumala voi tiistaina eli viimeisenä päivänä venyä ennätystulokseen, sillä edellisissä eduskuntavaaleissa vaalipiirin aktiivisin kunta oli Rantasalmi, jossa 40,8 prosenttia äänesti ennakkoon.

Edellisissä eduskuntavaaleissa Puumalan ennakkoäänestysprosentti oli 39,7.

Koko vaalipiiristä 29,3 prosenttia on käyttänyt äänioikeuttaan maanantain jälkeen. Vilkkain äänestyspäivä on ollut viime viikon torstai, jolloin äänestäjiä on ollut yli 23 000. Myös keskiviikko ja tämä päivä eli maanantai ovat vetäneet yli 22 000 äänestäjää uurnille.

Mikkelin seudulla perää pitävät Pertunmaa 28,1 ja Pieksämäki 28,3 prosentilla. Koko vaalipiirissä laiskinta ennakköäänestys on ollut Kotkassa, 21,4 prosenttia.

Tilanne Etelä-Savossa Mikkelin seudulla ennen viimeistä ennakkoäänestyspäivää:

Hirvensalmi 31,9 prosenttia (588 äänestäjää)

Joroinen 31,2 (1207)

Juva 34,7 (1806)

Kangasniemi 31,8 (1461)

Mikkeli 29,1 (12638)

Mäntyharju 31,3 (1547)

Pertunmaa 28,1 (405)

Pieksämäki 28,3 (4220)

Puumala 39,4 (758)

Katso vaalipiirin kaikkien kuntien tilanne täältä.

Ennakkoäänestys jatkuu tiistaihin 9. huhtikuuta saakka. Varsinaista vaalipäivää vietetään sunnuntaina 14. huhtikuuta.