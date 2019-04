SDP:n järjestöväki on valmis ottamaan hallitusvastuun, mutta puoluejohdon pitäisi kentän mielestä vielä miettiä viestiään vähän tarkemmin.



SDP:n kenttäväki odottelee vaalivoittoa ja puoluejohtaja Antti Rinteen vetämiä hallitusneuvotteluja, mutta kun kysyy, kenen kanssa SDP mahtaa hallituksen muodosta, vaalikentillä kampanjatyötä tekevät demarit hiljenevät kummasti.

— Käydään vaalit ensin, sanoo Kaakkois-Suomen vaalipiirin kotkalainen demarikansanedustaja Sirpa Paatero.

— Riippuu vaalituloksesta. Jos kaikki keskeiset puolueet saavat alle 20 prosentin kannatuksen, miten siinä sitten muodostaa hallitusta, pähkäilee imatralainen pitkän linjan demarivaikuttaja Pekka Ruotsalainen.



Mikkelin työväenyhdistyksen puheenjohtaja Kari Ojala sen sijaan uskaltaa spekuloida vähän pitemmälle.

— Pärjätäänkö keskustan kanssa, pärjätäänkö kokoomuksen kanssa? Henkilökohtaisesti olisin keskustan kannalla. No vihreät siellä on ainakin. Sitten siellä voisi olla vasemmistoliitto ja Rkp, tuumii Ojala.

Yhdestä seikasta Ojala on varma.

— Perussuomalaiset ei tule meidän hallitukseemme.

Perussuomalaisten kannatusta ja yhteistyökykyä pohti moni, kun SDP:n kaakkoisen Suomen vaaliauto parkkeerasi perjantaina puolen päivän aikaan Mikkelin torille.

Kampanjakiertue tarjosi politiikan puheita ja makkaraa. Kaakon vaalipiirissä demarikenttä luottaa vaalivoittoon.

— Tulos on 28 prosenttia ja kaksi lisäpaikkaa. Se on realistinen tulos, tuumii Ojala.

— Tuloksen takaa hyvä vaalityö ja oppositioasema. Kansa haluaa muutosta. Se kuuluu puheissa, jotka liikkuvat esimerkiksi aktiivimallissa ja eläkeläisten asemassa.

Perussuomalaiset ei tule meidän hallitukseemme. — Kari Ojala

”Ei ole ollut oikein selkeitä ulostuloja”

Ex-kansanedustaja Arto Seppälä on ollut eduskunnassa sekä kokoomuksen että keskustan hallituskumppanina.

— Nyt on aika vaikea sanoa SDP:n kumppaneita. Aikoinaan oli sellainen tunne, että oma väki halusi toimia ennemmin keskustan kuin kokoomuksen kanssa.

— Nyt tilanne on kuitenkin uusi. Asiat ratkaisevat, ja jokaisen hallitukseen tähtäävän pitää sitoutua hallitusohjelmaan.

Jukka Ahdelma Ari Lehikoinen ja Kari Ojala tekivät vaalityötä perjantaina Mikkelin torilla. — Aktiivimalli ja eläkeläisten asiat tuntuvat puhuttavan ihmisiä eniten, tuumivat miehet.



Puoluejohtaja Rinteellä on suurin piirtein kenttäväen kannatus, mutta Seppälä hieman arvostelee Rinteen liikkeitä.

— Ei ole ollut oikein selkeitä ulostuloja, kun on puhuttu metsistä, lihasta tai fossiilisista polttoaineista. Ei ole ollut selkeää viestiä niin, että äänestäjä ymmärtäisi.

— Esimerkiksi tämä ilmastonmuutos. Ei tavallisella työläisellä ole varaa ostaa kallista sähköautoa.

— En ymmärrä, miksi Suomen pitäisi olla eturintamassa, vaikka ollaankin pian Euroopan unionin puheenjohtajamaa. Venäjä, Kiina ja saksa voisivat aloittaa.

Paatero: Puolueet ovat muuttuneet

Samoilla linjoilla on imatralainen edustajaehdokas Kalle Huikko, joka tuumii, että puoluejohdon puheet alkavat kiertää kehäkolmosen sisällä.

— Puolueen ilmaisu ei ole ollut oikein selkeää. Pitäisi puhua suoraan ihmisille, ja nyt puheet menevät kuin yli.

Huikko ei ota kantaa hallituspohjaan, mutta tuumii, että ”tulos riippuu Halla-ahosta”.

Paaterolla, kansanedustaja ja ex-ministerillä, on myös kokemusta yhteistyöstä sekä kokoomuksen että keskustan kanssa.

— Nyt puolueet ovat muuttuneet. Meillä on yhteistä kokoomuksen kanssa kaupunkipolitiikassa ja keskustan kanssa pienituloisten aseman hoitamisessa. Jompi kumpi tulee, ja vihreät.

SDP ei lähde leikkauslinjalle

Taru Hokkanen Sirpa Paatero vaihtoi vaalikuulumiset Raimo Ruotsalaisen ja Arto Seppälän kanssa

Nyt erot näkyvät muun muassa siinä, mitä leikataan.

— Viime vaalit olivat leikkausvaalit. Osa puolueista on nyt taas puhumassa miljardileikkauksista. Se ei ole SDP:n linja. Me emme hyväksy hallitusohjelmaa, joka leikkaa pienituloisilta.

Pitkään Mikkelin kuntapolitiikassa toiminut Kalle Nieminen perää malttia.

— Odotan, että rauhallisesti neuvotellaan. En sulje pois mitään kumppania. Hallitusohjelma ratkaisee.

Mikkeliläisehdokas Jarno Strengell ei ota kantaa siihen, hyväksyykö SDP perussuomalaiset hallituskumppaniksi.

— Hallituksen muodostavat ne, jotka arvostavat päivähoitoa, terveyspolitiikkaa ja koulutusta.

— On sellaisia muitakin kuin vain SDP. Minulla ei ole luetteloa niistä, joiden kanssa ei tehdä yhteistyötä.