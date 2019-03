Pääkirjoitus: Vaaleissa pääsee valitsemaan — Ehdokkaita on nyt tarjolla historiallisen paljon

Mikkelin seudulla ja Etelä-Savossa äänestäjällä on eduskuntavaaleissa valinnanvaraa historiallisen paljon. Puolueita tai ryhmittymiä on tarjolla 17 ja ehdokkaita 179. Kummassakin on selvä kasvu viime vaaleihin, jotka olivat ensimmäiset nykymuotoisessa Kaakkois-Suomen vaalipiirissä.

Selvä muutos viime vaaleihin on pienten, kansallismielisten ryhmittymien lisääntyminen. Monella niistä on taustalla jonkinlainen puoluehajaannus tai muu tyytymättömyys olemassa oleviin, vanhoihin puolueisiin.

Ikäryhmistä vahvin edustus on vanhaan malliin keski-ikäisillä. Sukupuolista miehet ovat yliedustettuina.

Kolmen maakunnan laajuisessa vaalipiirissä Etelä-Savolla on sankka edustus. Ehdokkaita on 64, eli vain yhtä vähemmän kuin väestöltään selvästi suuremmassa Kymenlaaksossa. Etenkin Mikkelin seudulta ehdolle on lähdetty joukoin. Savonlinnan suunnalta ehdokkaita taas on suhteellisen vähän.

Länsi-Savo on muutaman viikon aikana julkaissut alueensa ehdokkaista haastattelusarjaa. Juttuja tarkasti lukemalla on helppo huomata, että ehdokkaat ovat liikkeellä hyvin moninaisin motiivein ja myös vaihtelevalla osaamisella sekä kokemuksella.

Taustoista riippumatta ehdokkaita on syytä arvostaa: demokratia ei toimi ilman heitä. Vaaleihin lähteminen, kampanjointi ja usein merkittävät rahallisetkin panostukset ansaitsevat kunnioitusta. Joitain yksittäisiä poikkeuksista lukuun ottamatta valtaosa ehdokkaista on lähtenyt politiikkaan edistääkseen yhteistä hyvää ja ajaakseen tärkeinä pitämiään arvoja.

Yhteisistä asioista päättäminen on tärkeää, vaativaa ja epäkiitollista työtä. Palkkiotkaan eivät yleensä ole suhteessa työmäärään. Maailma on muuttunut monimutkaiseksi ja jaettavana on odotuksiin nähden aina riittämättömästi hyvää.