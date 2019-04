Puumalassa koko vaalipiirin innokkaimmat ennakkoäänestäjät — Äänestysprosentti on kolmen päivän jälkeen 26,5

Ennakkoäänestys on jatkunut vilkkaana varsinkin Puumalassa, jossa äänestysprosentti on noussut Kaakkois-Suomen vaalipiirin korkeimmaksi. 26,5 prosenttia puumalalaisista äänioikeutetuista on käynyt uurnilla eduskuntavaalien kolmen ennakkoäänestyspäivän jälkeen.

Etelä-Savossa Mikkelin alueella hiljaisinta on ollut Pertunmaalla, jossa vasta 15,7 prosenttia on käyttänyt äänioikeuttaan.

Tilanne Etelä-Savon Mikkelin seudun kunnissa perjantain jälkeen:

Hirvensalmi 20,3 prosenttia (375 äänestäjää)

Joroinen 16,3 (633)

Juva 21,2 (1102)

Kangasniemi 19,3 (885)

Mikkeli 18,2 (7880)

Mäntyharju 18,7 (923)

Pertunmaa 15,7 (226)

Pieksämäki 17,1 (2546)

Puumala 26,5 (510)

Koko vaalipiirin äänestysprosentti oli perjantain jälkeen 17,9. Katso vaalipiirin kuntien tilanne täältä.

Ennakkoäänestys jatkuu tiistaihin 9. huhtikuuta saakka. Varsinaista vaalipäivää vietetään sunnuntaina 14. huhtikuuta.